Красный статус в «Резерв+» не помешает: как учителю оформить отсрочку

Резерв+

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Учитель может подать запрос на отсрочку через приложение «Резерв+», даже если имеет красную отметку о нарушении военного учета или находится в розыске.

Такое объяснение дал юрист Юрий Айвазян на портале Юристы.UA.

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По его словам, красный статус у «Резерв+» не лишает педагога право на отсрочку. Также предварительная уплата штрафа не является обязательным условием ее оформления.

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Право на отсрочку имеют педагогические работники школ, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Поэтому трудоустройство должно быть официально оформлено с указанной нагрузкой.

Чтобы подать запрос на отсрочку онлайн, в «Резерве+» нужно:

открыть «Сервисы» → «Запрос на отсрочку»;

выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования";

проверить свои данные;

подтвердить их и отправить запрос.

Справки или другие документы не нужно загружать. Система автоматически проверяет информацию в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины, в частности, данные об основном работодателе.

После завершения проверки пользователь получит уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, соответствующая информация появится в электронном военно-учетном документе.

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В то же время юрист подчеркнул, что получение отсрочки не отменяет производства по предварительному нарушению военного учета и не убирает красную отметку. Заявление о штрафе будет рассматриваться отдельно от запроса на отсрочку.

Ранее в ТЦК объясняли, что получение повестки не означает автоматическую мобилизацию. Вызов может относиться к уточнению данных, взятию на учет, прохождению медосмотра или призыва при наличии законных оснований.

«Красный статус» в «Резерв+» часто свидетельствует о розыске из-за неявки по повестке или иного нарушения военного учета. Решить вопрос можно, в частности, из-за уплаты штрафа, обращения в ТЦК, письменного заявления или обжалования действий ТЦК в суде.

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