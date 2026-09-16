Получили повестку от ТЦК: означает ли это автоматическую мобилизацию

Повестка / © ТСН.ua

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Получение повестки не означает, что человека сразу мобилизуют или отправят в воинскую часть. Цель вызова в ТЦК и СП может быть разной.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

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Там объяснили, что повестку могут вручить для взятия на военный учет, если человек еще не находится.

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Также причиной вызова может быть уточнение военно-учетных данных - в частности, персональной информации, адреса проживания, семейного положения, состояния здоровья или образования.

Еще одно основание – прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе. В ТЦК подчеркнули, что для прохождения ВЛК выдается отдельное направление.

Повестку также могут вручить для призыва на военную службу во время мобилизации, если человек подлежит призыву и есть законные основания.

«Наличие повестки еще не означает, что человека сразу отправят в воинскую часть», — подчеркнули в ТЦК.

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Поэтому, прежде всего, следует обратить внимание на то, какая именно цель вызова указана в повестке. В случае сомнений по поводу ее содержания или своих обязанностей в ТЦК советуют уточнить информацию непосредственно в учреждении или обратиться за юридической консультацией.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

Наличие в приложении «Резерв+» отметки о необходимости в базовой военной подготовке сама по себе не запрещает 18-летним юноше выезжать за границу. По словам юриста Владислава Дерия, решающее значение имеет категория военного учета: если мужчина указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Также в Германии заявляли о готовности помочь Украине идентифицировать находящихся в стране украинских мужчин. По словам министра иностранных дел Иоганна Вадефуля, для этого могут использовать данные о социальных выплатах и видах на жительство. В то же время речь шла именно об идентификации, а не о принудительном возвращении мужчин в Украину.

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