Актриса Ребел Уилсон в платье с глубоким декольте вышла в свет с женой

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

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46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон и ее жена — 42-летняя дизайнер Рамона Агрума — вышли вместе в свет, они посетили какое-то вечернее мероприятие, для которого выбрали красивые наряды.

На новых фото в Instagram Ребел позировала в длинном изумрудном платье с глубоким декольте и атласными рукавами, которое дополнила блестящим клатчем.

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Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

А Рамона — в элегантном черно-белом платье с корсетным верхом и обнаженными плечами. Ее лук завершали черный атласный клатч и макияж с красной помадой.

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Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Выглядели женщины отлично.

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери.

Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Недавно Ребел и Рамона стали мамами во второй раз. У них родилась дочь , которую назвали Роуз Эстель.

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