Ремонт почти завершен: Соломия Витвицкая на 41-й неделе беременности показала детскую комнату для сына

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, как продвигается ремонт в её новой квартире в Киеве, и впервые показала почти готовую детскую комнату.

Еще немного — и в доме звезды появится её маленький обитатель. Витвицкая сейчас находится на последних днях беременности. Пока будущий сын не спешит появляться на свет, ведущая занимается обустройством собственного жилья. Квартиру она приобрела в киевском новостройке. Ремонт продолжается уже не первый месяц. Теперь в детской наконец-то появилась мебель, хотя её пока даже не успели распаковать.

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Похоже, больше всего Соломию радует то, что после длительного ремонта помещение наконец-то начинает приобретать законченный вид.

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«Когда пол уже уложен, становится видна общая картина. И это вселяет оптимизм. Это детская», — сказала ведущая.

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

На снимках, которыми поделилась ведущая, видна светлая комната с большими окнами. В помещении уже стоит упакованная мебель, а пол готов. Однако окончательно обустроить детскую ещё предстоит. В частности, Витвицкая попросила подписчиков помочь ей определиться с шторами.

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

За ходом беременности Витвицкой следят многие подписчицы, ведь ведущая откровенно рассказывала об этом периоде и даже вела рубрику «беременная в 46». Поэтому в её соцсетях сформировалось немалое сообщество будущих и недавно ставших мамами.

Несмотря на дождливую осеннюю погоду, Соломия также гуляет по Киеву, готовит домашние лакомства и ждет родов. Встреча с первенцем для ведущей уже совсем близка.

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Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая продемонстрировала свой животик и тронула всех своим обращением к сыну.

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