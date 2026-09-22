Украинец стал участником легендарной группы Gorillaz: Дэймон Алберн раскрыл, кем является загадочный Влад

Gorillaz

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Украинец Влад стал участником легендарной виртуальной группы Gorillaz — именно он озвучил загадочную фразу о «зубной фее» в треке Delirium.

Неожиданная история получила продолжение прямо во время концерта Gorillaz в Майами. Фронтмен группы Дэймон Алберн представил публике Влада. Украинец даже вышел на сцену в костюме зубной феи. Оказалось, что его появление в творчестве коллектива имеет довольно забавную историю. Причём всё началось вовсе не со звукозаписывающей студии. А с одного выпавшего зуба.

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«Он невероятный человек. Он из Украины. Он живёт и усердно работает здесь, в Америке», — рассказал Дэймон Алберн о Владе.

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Gorillaz

Как пояснил музыкант, однажды во время отдыха в ресторане он потерял зуб. Ситуация могла бы остаться обычной курьезной историей, если бы не Влад. Украинец решил помочь Альберну и взялся за поиски. Для этого ему пришлось перерыть три больших мусорных бака. В конце концов зуб удалось найти.

Именно после этого случая Влад получил прозвище «зубная фея». А впоследствии это забавное прозвище буквально попало в музыку Gorillaz: украинец произнес русскоязычную фразу «Привет, меня зовут Влад, и я — зубная фея» в композиции Delirium.

Gorillaz

О появлении Влада в треке стало известно лишь спустя некоторое время после выхода песни. Когда в феврале 2026 года вышла песня «Delirium», Gorillaz не объясняли, кем является загадочный Влад. Из-за использования русского языка композиция вызвала критику среди украинцев, особенно на фоне полномасштабной войны России против Украины. Дополнительное внимание привлекло запланированное выступление группы на фестивале Park Live в Алматы.

Группу Gorillaz создали музыкант Дэймон Алберн и художник Джейми Хьюлетт в 1998 году. Уникальность проекта заключается в том, что его участниками являются вымышленные персонажи — 2-D, Мурдок Никкалс, Нудл и Рассел Гоббс. За вокалом и музыкой группы стоят реальные артисты, однако постоянным реальным участником Gorillaz является именно Алберн.

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Напомним, недавно Gorillaz оказались в центре скандала из-за использования русского языка в новой песне.

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