ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Українець став частиною легендарного гурту Gorillaz: Деймон Алберн розкрив, ким є загадковий Влад

Українець у костюмі зубної феї з’явився на сцені.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Gorillaz

Gorillaz

Українець Влад став частиною легендарного віртуального гурту Gorillaz — саме він озвучив загадкову фразу про «зубну фею» у треку Delirium.

Несподівана історія отримала продовження просто під час концерту Gorillaz у Маямі. Фронтмен гурту Деймон Алберн представив публіці Влада. Українець навіть вийшов на сцену в костюмі зубної феї. Виявилося, що його поява у творчості колективу має досить кумедне пояснення. Причому все почалося зовсім не зі студії звукозапису. А з одного загубленого зуба.

«Він неймовірний чоловік. Він із України. Він живе та старанно працює тут, в Америці», — розповів Деймон Алберн про Влада.

Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Як пояснив музикант, одного разу під час відпочинку в ресторані він загубив зуб. Ситуація могла б залишитися звичайною курйозною історією, якби не Влад. Українець вирішив допомогти Алберну і взявся за пошуки. Для цього йому довелося перерити три великі сміттєві баки. Зрештою зуб вдалося знайти.

Саме після цього випадку Влад отримав прізвисько «зубна фея». А згодом це кумедне прізвисько буквально потрапило у музику Gorillaz: українець вимовив російськомовну репліку «Привіт, мене звати Влад, і я — зубна фея» у композиції Delirium.

Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Поява Влада у треку стала відомою лише через деякий час після релізу пісні. Коли Delirium вийшла у лютому 2026 року, Gorillaz не пояснювали, ким є загадковий Влад. Через використання російської мови композиція викликала критику серед українців, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Додаткову увагу привернув запланований виступ гурту на фестивалі Park Live в Алмати.

Gorillaz створили музикант Деймон Алберн та художник Джеймі Г’юлетт у 1998 році. Унікальність проєкту в тому, що його учасниками є вигадані персонажі — 2-D, Мердок Ніккалс, Нудл та Рассел Гоббс. За вокалом і музикою гурту стоять реальні артисти, однак постійним реальним учасником Gorillaz є саме Алберн.

Нагадаємо, нещодавно Gorillaz опинилися в центрі скандалу через російську мову в новій пісні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie