Українець став частиною легендарного гурту Gorillaz: Деймон Алберн розкрив, ким є загадковий Влад

Gorillaz

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Українець Влад став частиною легендарного віртуального гурту Gorillaz — саме він озвучив загадкову фразу про «зубну фею» у треку Delirium.

Несподівана історія отримала продовження просто під час концерту Gorillaz у Маямі. Фронтмен гурту Деймон Алберн представив публіці Влада. Українець навіть вийшов на сцену в костюмі зубної феї. Виявилося, що його поява у творчості колективу має досить кумедне пояснення. Причому все почалося зовсім не зі студії звукозапису. А з одного загубленого зуба.

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«Він неймовірний чоловік. Він із України. Він живе та старанно працює тут, в Америці», — розповів Деймон Алберн про Влада.

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Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Як пояснив музикант, одного разу під час відпочинку в ресторані він загубив зуб. Ситуація могла б залишитися звичайною курйозною історією, якби не Влад. Українець вирішив допомогти Алберну і взявся за пошуки. Для цього йому довелося перерити три великі сміттєві баки. Зрештою зуб вдалося знайти.

Саме після цього випадку Влад отримав прізвисько «зубна фея». А згодом це кумедне прізвисько буквально потрапило у музику Gorillaz: українець вимовив російськомовну репліку «Привіт, мене звати Влад, і я — зубна фея» у композиції Delirium.

Gorillaz / © Скриншот з відео очевидців

Поява Влада у треку стала відомою лише через деякий час після релізу пісні. Коли Delirium вийшла у лютому 2026 року, Gorillaz не пояснювали, ким є загадковий Влад. Через використання російської мови композиція викликала критику серед українців, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Додаткову увагу привернув запланований виступ гурту на фестивалі Park Live в Алмати.

Gorillaz створили музикант Деймон Алберн та художник Джеймі Г’юлетт у 1998 році. Унікальність проєкту в тому, що його учасниками є вигадані персонажі — 2-D, Мердок Ніккалс, Нудл та Рассел Гоббс. За вокалом і музикою гурту стоять реальні артисти, однак постійним реальним учасником Gorillaz є саме Алберн.

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Нагадаємо, нещодавно Gorillaz опинилися в центрі скандалу через російську мову в новій пісні.

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