Це може бути важливішим за дієту та спорт: дослідники назвали фактор, пов’язаний із довголіттям

Довголіття

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На тривалість життя впливають харчування, фізична активність, шкідливі звички та низка інших чинників. Однак нове дослідження вказує, що якість і тривалість сну можуть мати особливо сильний зв’язок із довголіттям.

Результати роботи опубліковані в науковому журналі Sleep Advances, пише Sciencealert.

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Дослідники з Орегонського університету здоров’я та науки проаналізували дані опитувань, зібраних у різних округах США протягом 2019–2025 років. Вони порівняли показники очікуваної тривалості життя з інформацією про те, скільки годин на добу сплять люди.

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Недостатнім сном науковці вважали тривалість відпочинку менш як сім годин на добу.

Недосип пов’язали з меншою тривалістю життя

Навіть після врахування інших факторів, зокрема рівня фізичної активності, зайнятості та освіти, зв’язок між недостатньою тривалістю сну та нижчою очікуваною тривалістю життя залишався статистично значущим.

У першій моделі лише куріння мало сильніший зв’язок із тривалістю життя, ніж недостатній сон. Коли дослідники додали до аналізу ожиріння та діабет, ожиріння також виявилося фактором із сильнішим зв’язком.

Фізіолог сну з Університету охорони здоров’я та науки Орегону Ендрю Макгілл зазначив, що його здивувала сила виявленого зв’язку між достатньою кількістю сну та тривалістю життя.

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За його словами, результати вкотре підкреслюють важливість повноцінного нічного відпочинку.

Чи доводить дослідження, що недосип скорочує життя

Ні. Автори роботи наголошують, що дослідження має спостережний характер. Тому воно демонструє статистичний зв’язок між тривалістю сну та очікуваною тривалістю життя, але не доводить, що саме недостатній сон безпосередньо скорочує життя людини.

Крім того, сон пов’язаний із багатьма іншими аспектами здоров’я. Зокрема, недостатній відпочинок може бути пов’язаний з ожирінням і діабетом — станами, які також впливають на здоров’я та тривалість життя.

Тому вчені зазначають, що взаємозв’язок між сном, харчуванням, фізичною активністю та іншими чинниками є значно складнішим, ніж може здатися за результатами одного дослідження.

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Скільки потрібно спати

Американська академія медицини сну та Товариство дослідження сну рекомендують дорослим спати щонайменше сім годин на добу. Для більшості людей оптимальною вважається тривалість сну близько семи–дев’яти годин.

Дослідники наголошують, що сон варто розглядати як важливу складову здорового способу життя поряд із фізичною активністю та збалансованим харчуванням.

Водночас на тривалість життя впливає комплекс чинників, тому сам по собі сон не може гарантувати довголіття.

Як ми писали, лікарка назвала 11 продуктів, які можуть бути частиною раціону, пов’язаного зі здоровим довголіттям. Серед них — томатна паста, зелений горошок, насіння базиліку, бамія, амла, індійський огірок, чорний кунжут, часник, кмин, витриманий сир і моринга. Фахівчиня радить робити акцент на клітковині, рослинному білку, вітамінах та інших корисних рослинних сполуках. Водночас вона наголошує, що жоден окремий продукт не гарантує довголіття — важливішим є загальний збалансований раціон із великою кількістю рослинної та мінімально обробленої їжі.

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