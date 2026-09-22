Китай нарощує активність в Арктиці: чому це тривожний сигнал – The Washington Post

Арктика (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Китай дедалі активніше заходить в Арктику та разом із Росією розвиває Північний морський шлях. На Заході це вже називають стратегічним сигналом, адже комерційна інфраструктура в регіоні потенційно може посилювати і військові можливості.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Реклама

15 серпня китайський контейнеровоз вирушив зі східного узбережжя Китаю до Великої Британії маршрутом, яким раніше не ходили регулярні комерційні судна. Компанія Sea Legend, що керує маршрутом, назвала його «Льодовим шовковим шляхом».

Реклама

Китайські компанії мають і масштабніші плани. На Східному економічному форумі в Росії одна із судноплавних компаній заявила про намір наступного літа перевезти Північним морським шляхом понад 1 млн тонн вантажів. Також йдеться про співпрацю з російськими державними компаніями у будівництві спеціалізованих суден, які дозволять використовувати маршрут протягом усього року.

Північний морський шлях проходить уздовж арктичного узбережжя Росії та виходить до Північного моря. Подорож ним триває приблизно 18–20 днів — майже вдвічі менше, ніж через Суецький канал.

Для Китаю це особливо важливо через залежність від морських маршрутів. Близько 80% імпорту нафти та 60% морської торгівлі країни проходять через Малаккську протоку, яку Пекін не контролює. Арктичний маршрут дає ще один шлях до європейських ринків.

Поки масштаби перевезень залишаються невеликими. Минулого року маршрутом пройшли 23 контейнеровози, тоді як 2024 року — 15. Водночас поява регулярного сполучення означає, що маршрут поступово перестає бути лише експериментальним.

Реклама

Без Росії Китай не зможе

Для роботи в Арктиці Китаю потрібна Росія. Москва контролює більшу частину Північного морського шляху, видачу дозволів, інфраструктуру та криголами.

Своєю чергою китайські інвестиції допомагають Росії розширювати арктичну інфраструктуру та зміцнювати свої позиції в регіоні.

Особливу увагу привертає те, що Арктика вже відіграє важливу роль у російському військовому потенціалі. За оцінкою американської розвідки, там зосереджено близько двох третин російського морського потенціалу ядерного удару у відповідь.

США намагаються наздогнати

США оскаржують претензії Москви на Північний морський шлях, однак для реальної присутності в регіоні Вашингтону бракує кораблів та інфраструктури, здатних стабільно працювати в арктичних умовах.

Реклама

Берегова охорона США вже уклала контракти на будівництво 11 нових арктичних кораблів безпеки. Перший із них очікується 2028 року, а три мають направити на Аляску.

Водночас експерти наголошують, що самих кораблів недостатньо. Потрібні також бази, системи спостереження та тісніша співпраця із союзниками.

Важливу роль у цьому контексті відіграє Гренландія. Вона розташована біля так званого ГІУКського проходу, через який російський Північний флот має виходити до Північної Атлантики. На острові також розміщені американські радари раннього попередження, аеродром і глибоководний порт.

Північний морський шлях навряд чи стане повноцінною альтернативою Суецькому каналу через сезонність, високу вартість та залежність від російської інфраструктури. Однак дедалі активніша присутність Китаю в Арктиці підвищує стратегічне значення регіону та може посилити позиції Росії.

Нагадаємо, один із російських нафтових танкерів зазнав серйозних пошкоджень корпусу під час проходження Північного Льодовитого океану на шляху до Азії. Судно отримало пошкодження, попри супровід криголама, а страхова компанія «Альфа-Страхування» виплатила за інцидент 53 млн рублів компенсаці.

Новини партнерів

Новини партнерів