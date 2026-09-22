Шестирічна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика Рубіка: у який час вклалася

Кубік Рубіка / © Unsplash

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Шестирічна Лянь Юньчжі з китайської провінції Сичуань Дівчинка показастала світовою рекордсменкою зі складання кубика Рубіка.ла результат, який вразив навіть досвідчених учасників змагань.

Про це повідомляє BBC News Ukrainian.

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Що відомо про рекорд

За три дні Лянь двічі оновила жіночий світовий рекорд у дисципліні 3x3x3 на змаганнях, сертифікованих Всесвітньою асоціацією кубиків (WCA).

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Спочатку її середній результат становив 4,52 секунди. Однак невдовзі дівчинка покращила його до 4,27 секунди.

За даними China News Service, Лянь стала першою жінкою у світі, якій вдалося скласти кубик Рубіка із середнім результатом менш ніж за 4,5 секунди.

До такого результату дівчинка готувалася протягом року. Вона тренувалася по дві-три години щодня та вивчила понад 1300 алгоритмів для швидкісного складання кубика.

Тренування Лянь проходили не лише вдома, а й під час занять у школі.

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Як ми писали, більшість людей можуть затримати дихання лише на 30 секунд — 2 хвилини, тоді як професійні фрідайвери завдяки багаторічним тренуванням демонструють значно більші результати. У червні 2025 року хорват Вітомир Марічич встановив світовий рекорд, провівши під водою без вдиху 29 хвилин і 3 секунди. Для цього перед зануренням він використовував спеціальну техніку дихання чистим киснем і проходив ретельну підготовку. Жіночий рекорд із добровільної затримки дихання під водою — 18 хвилин 32,59 секунди — належить бразилійці Кароліні Марічен Мейєр і залишається неперевершеним від 2009 року. Водночас повторювати подібні результати без професійної підготовки та нагляду небезпечно для життя.

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