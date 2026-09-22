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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Буданов уже рік як перебуває у трійці лідерів симпатій українців, — політична аналітикиня

Керівник ОП Кирило Буданов уже рік входить до трійки лідерів електоральних уподобань і суспільної довіри українців.

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Буданов уже рік як перебуває у трійці лідерів симпатій українців, — політична аналітикиня

Про це заявила журналістка і політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва на своєму YouTube-каналі.

«Можна по-різному ставитися до Кирила Буданова чи Валерія Залужного. Але щонайменше рік ці люди перебувають у трійці лідерів електоральних уподобань чи довіри людей — тих, кого вони хотіли б бачити Президентом України», — зазначила вона.

Журналістка вважає, що стійкі позиції Буданова пов’язані з головним суспільним запитом під час війни — запитом на безпеку.

«Коли ти дивишся на Кирила Буданова, ти все-таки асоціюєш його із певною безпекою. А саме на безпеку в нас найбільший запит у суспільстві», — пояснила Данилюк-Ярмолаєва.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов посів четверте місце в рейтингу «100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Фокус».

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