"Вівальді" налякала росіян: у Держдумі готують термінове звернення про відведення військ з фронту

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На тлі успішної операції ЗСУ «Вівальді» на Лиманському напрямку новообрані депутати Держдуми РФ готують непублічне звернення до керівництва російського Міноборони із закликом відвести війська з проблемних ділянок фронту.

Про це повідомляє рух «АТЕШ».

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У РФ хочуть відвести війська з Лиманського напрямку

За даними руху, звернення готують депутати Держдуми, чиї родичі загинули у війні проти України. Вони нібито планують звернутися до міністра оборони РФ Андрія Білоусова із закликом вивести російські підрозділи з окремих проблемних ділянок фронту.

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Як стверджує «АТЕШ», депутати пояснюють це необхідністю як збереження життя військовослужбовців, так і покращення керованості підрозділами.

Окремо у зверненні нібито йдеться про начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Його депутати звинувачують у неспроможності та непрофесіоналізмі.

Російська армія зазнає значних втрат

За інформацією руху, йдеться насамперед про північ Донецької області, зокрема район Лимана, де українські військові проводять операцію «Вівальді».

У «АТЕШ» стверджують, що російське командування отримує інформацію про значні втрати своїх військ на цій ділянці. Також агенти руху зі складу угруповання військ «Центр» ЗС РФ нібито повідомляють про технічну перевагу Сил оборони України.

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За їхніми словами, російські військовослужбовці особливо зазначають застосування українськими військовими нових роботизованих систем, які завдають втрат російським підрозділам.

У «АТЕШ» також заявляють про системні проблеми в російській армії та звинувачують генералів у приховуванні реальної ситуації на фронті заради отримання нагород за нібито захоплені населені пункти.

Операція «Вівальді» — що відомо про наступ ЗСУ на Донеччині

Нагадаємо, українські сили розпочали наступ на Донеччині під назвою «Вівальді». Під час першого етапу спецоперації військові звільнили значну територію та завдали російським силам серйозних втрат. Зокрема, звільнили 85 квадратних кілометрів української землі.

Українські захисники провели масштабну наступальну операцію в районі Лиману в межах операції «Вівальді», під час якої було звільнено понад 200 квадратних кілометрів.

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