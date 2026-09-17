Війська Північної Кореї можуть зайти до України: в ISW оцінили ризики ескалації

Місто Лиман / © Facebook

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На Сумському або Харківському напрямках північнокорейські військові можуть замінити частину російських підрозділів, щоб ті змогли переміститися в район Лиману Краматорського району Донецької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними ISW, джерело, яке інформує про діяльність російського угруповання військ «Північ», 16 вересня повідомило, що частина російських сил на півночі України може залишити свої позиції, щоб підтримати оборону росіян у районі Лимана. За його словами, на їхнє місце можуть зайти північнокорейські військові.

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Джерело стверджує, що деякі північнокорейські офіцери вже діяли «за дротом» (ймовірно, маючи на увазі міжнародний кордон), щоб отримати досвід і провести розвідку.

«Джерело натякає, що північнокорейські війська можуть увійти на територію України в результаті такого перерозподілу сил. ISW не може підтвердити твердження цього джерела і не спостерігає жодних ознак дій північнокорейських військ в Україні», — зазначається у звіті.

На думку аналітиків ISW, будь-яке потенційне розгортання північнокорейських військ в Україні стало б різкою ескалацією участі Північної Кореї, і це мало б вимагати від міжнародної спільноти, зокрема Південної Кореї, перегляду своїх політичних позицій.

Також джерело повідомило про можливу передислокацію двох російських батальйонів на південний схід від міста Суми. Йдеться про батальйони 1-го мотострілецького полку, який перебуває під оперативним контролем російського Північного угруповання військ, до населеного пункту Рясне.

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Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Раніше ми писали про те, що Україна пішла у великий наступ на ключовому для Путіна напрямку і викликала «бунт» серед пропагандистів Кремля. Однією з ключових цілей операції на Донбасі стала не лише зачистка території, а й руйнування системи постачання противника. Українське військове командування вперше чітко підтвердило проведення контрнаступальних операцій проти російського виступу на північний захід від Лимана.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна розпочала наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

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