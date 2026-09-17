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- Украина
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Войска Северной Кореи могут зайти в Украину: в ISW оценили риски эскалации
По данным ISW, Россия рассматривает возможность замены своих подразделений на Сумском или Харьковском направлениях военными из КНДР, чтобы перекинуть освобожденные силы под Лиман.
На Сумском или Харьковском направлениях северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений, чтобы они смогли переместиться в район Лимана Краматорского района Донецкой области.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, источник, информирующий о деятельности российской группировки войск «Север», 16 сентября сообщил, что часть российских сил на севере Украины может оставить свои позиции, чтобы поддержать оборону россиян в районе Лимана. По его словам, на их место могут зайти северокорейские военные.
Источник утверждает, что некоторые северокорейские офицеры уже действовали «за проволокой» (вероятно, имея в виду международную границу), чтобы получить опыт и провести разведку.
«Источник намекает, что северокорейские войска могут войти на территорию Украины в результате такого перераспределения сил. ISW не может подтвердить утверждение этого источника и не наблюдает никаких признаков действий северокорейских войск в Украине», — говорится в отчете.
По мнению аналитиков ISW, любое потенциальное развертывание северокорейских войск в Украине стало бы резкой эскалацией участия Северной Кореи, и это должно потребовать от международного сообщества, в частности Южной Кореи, пересмотра своих политических позиций.
Также источник сообщил о возможной передислокации двух российских батальонов к юго-востоку от города Сумы. Речь идет о батальонах 1-го мотострелкового полка, находящегося под оперативным контролем российской Северной группировки войск, в населенный пункт Рясное.
Война в Украине — какая ситуация на фронте
Ранее мы писали о том, что Украина пошла в большое наступление на ключевом для Путина направлении и вызвала бунт среди пропагандистов Кремля. Одной из ключевых целей операции на Донбассе стала не только зачистка территории, но и разрушение системы снабжения противника. Украинское военное командование впервые четко подтвердило проведение контрнаступательных операций против российского выступа к северо-западу от Лимана.
Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украина начала наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. В ее рамках уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Коровьего Яра и освобождено Среднее.