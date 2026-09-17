Войска Северной Кореи могут зайти в Украину: в ISW оценили риски эскалации

Город Лиман / © Facebook

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На Сумском или Харьковском направлениях северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений, чтобы они смогли переместиться в район Лимана Краматорского района Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным ISW, источник, информирующий о деятельности российской группировки войск «Север», 16 сентября сообщил, что часть российских сил на севере Украины может оставить свои позиции, чтобы поддержать оборону россиян в районе Лимана. По его словам, на их место могут зайти северокорейские военные.

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Источник утверждает, что некоторые северокорейские офицеры уже действовали «за проволокой» (вероятно, имея в виду международную границу), чтобы получить опыт и провести разведку.

«Источник намекает, что северокорейские войска могут войти на территорию Украины в результате такого перераспределения сил. ISW не может подтвердить утверждение этого источника и не наблюдает никаких признаков действий северокорейских войск в Украине», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков ISW, любое потенциальное развертывание северокорейских войск в Украине стало бы резкой эскалацией участия Северной Кореи, и это должно потребовать от международного сообщества, в частности Южной Кореи, пересмотра своих политических позиций.

Также источник сообщил о возможной передислокации двух российских батальонов к юго-востоку от города Сумы. Речь идет о батальонах 1-го мотострелкового полка, находящегося под оперативным контролем российской Северной группировки войск, в населенный пункт Рясное.

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Война в Украине — какая ситуация на фронте

Ранее мы писали о том, что Украина пошла в большое наступление на ключевом для Путина направлении и вызвала бунт среди пропагандистов Кремля. Одной из ключевых целей операции на Донбассе стала не только зачистка территории, но и разрушение системы снабжения противника. Украинское военное командование впервые четко подтвердило проведение контрнаступательных операций против российского выступа к северо-западу от Лимана.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украина начала наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. В ее рамках уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Коровьего Яра и освобождено Среднее.

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