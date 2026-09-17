Мовчання Кривоноса вже стає проблемою для НАБУ - ZN.UA

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Редакторка ZN.UA Інна Ведернікова прямо пише: «Головне питання зараз до самого Кривоноса». На її думку, політичний контекст атаки на НАБУ не скасовує необхідності дати суспільству відповіді щодо старих епізодів, які знову опинилися у публічному просторі.

«І тут починається тест на дорослість. Не лише для самого директора НАБУ. Для антикорупційних інституцій. Для громадських організацій і медіа, які займаються антикорупцією», — пише ZN.UA.

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У середовищі, яке послідовно виступає на захист незалежності НАБУ і САП, дедалі голосніше звучить питання: чому директор НАБУ мовчить? Показово, що це ж питання ставить і журналіст-розслідувач Юрій Ніколов в ефірі Radio NV.

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ZN.UA також піднімає питання довіри і експертності до конкурсної комісії. «Неформальним лідером конкурсної комісії був міжнародний експерт Драго Кос, і саме його голос став вирішальним на користь Кривоноса, тоді як, наприклад, колишня агентка ФБР Карен Грінавей голосувала проти. За інформацією джерел, свою роль у виборі Коса відіграв саме Углава. Тобто великого кредиту довіри у Кривоноса на старті не було».

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