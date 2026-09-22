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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
2 хв

Уроки по 35 хвилин: вчителі в Україні можуть скорочувати тривалість занять — яка причина

Вчителі мають право скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо учні втомлюються.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Школярі у класі

Школярі у класі / © Pexels

Міністерство освіти України дозволило вчителям самостійно скорочувати шкільні уроки та переставляти предмети місцями. Це допоможе учням краще засвоювати складний матеріал та уникати перевтоми.

Про це міністр освіти та науки України Андрій Бутенко заявив у ефірі телемарафону.

За словами Бутенка, важливо не стільки дотримуватися чітко визначеної тривалості уроку, скільки забезпечити досягнення програмних результатів навчання та засвоєння учнями необхідних знань.

«Нам головне — досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати», — сказав міністр.

Він пояснив, що вчитель за потреби може скоротити заняття на кілька хвилин. Тривалість уроку може становити 40 або 35 хвилин залежно від того, наскільки втомленими є школярі.

Як зазначив Бутенко, такий підхід дає змогу раціональніше використовувати навчальний час і зосереджуватися на засвоєнні матеріалу.

Крім того, педагоги можуть за необхідності змінювати послідовність предметів у розкладі. Це дозволяє проводити найскладніші уроки в той час, коли учням легше зберігати концентрацію та якісно працювати з матеріалом.

«Перемінити у розкладі уроки місцями для того, щоб опрацювати найскладніший матеріал, в якому нам потрібно зберегти якість», — зазначив міністр.

До слова, за даними МОН, 2026/2027 навчального року до перших класів українських шкіл пішли 243 398 дітей, що майже вдвічі менше порівняно з 2018/2019 роком, коли першокласників було понад 454 тис. Таке стрімке скорочення кількості учнів пов’язане з демографічними кризами та масовою міграцією.

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