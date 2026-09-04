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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні майже вдвічі поменшало першокласників: у МОН назвали цифри

За вісім років кількість дітей, які йдуть до першого класу в Україні, скоротилася приблизно на 46%.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Школа

Школа / © ТСН

У 2026/2027 навчальному році навчання в українських школах розпочали 243 398 першокласників. Це майже вдвічі менше, ніж вісім років тому.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України.

Загалом цього навчального року у 11 940 школах України навчаються понад 3,5 млн учнів та учениць. Освітній процес забезпечують більш як 366 тисяч педагогічних працівників.

Скільки було першокласників раніше

Для порівняння, у 2018/2019 навчальному році до перших класів загальноосвітніх шкіл зарахували 454 929 дітей. Ще понад 6 тисяч першокласників навчалися у спеціальних школах та спеціальних класах.

Таким чином, якщо порівнювати показники звичайних шкіл, за вісім років кількість першокласників скоротилася на 211 531 дитину, або приблизно на 46,5%.

Після 2018 року кількість дітей, які йдуть до першого класу, загалом демонструвала тенденцію до зниження. Так, у 2019/2020 навчальному році першокласників було 426,3 тис., у 2020/2021 — 427 тис., у 2021/2022 — 400,5 тис., а у 2022/2023 — 385,6 тис.

У МОН раніше пояснювали, що під час планування освітньої політики необхідно враховувати демографічні та міграційні процеси в Україні.

Крім того, на початок нового навчального року близько 315 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Для них передбачена можливість поєднувати навчання у школах країн перебування з вивченням українознавчого компонента в українських закладах освіти.

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