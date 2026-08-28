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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

День ангела 4 вересня: кого та як вітати з іменинами

4 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 4 вересня

Який день ангела 4 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 4 вересня

4 вересня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Миколу, Михайла, Мойсея, Олександра, Павла, Петра, Степана, Федора, Олену.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дбайливий. В дорослому віці стає переконливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «взяла його з води». В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає креативним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає сміливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає завзятим.

Олена — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вогняна». В дитинстві харизматична. В дорослому віці стає доброзичливою.

День ангела 4 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 4 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, спокій і допомагає долати всі життєві труднощі.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, радості та Божого благословення на кожен день.

***

З Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде світлою дорогою до щастя.

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Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших бажань.

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Зі святом! Нехай небесний покровитель береже тебе від усього лихого, а кожен новий день приносить любов, добро та приємні моменти.

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