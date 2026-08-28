День ангела 4 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 4 сентября / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 4 сентября

4 сентября 2026 поздравьте с именинами Василия, Григория, Ивана, Николая, Михаила, Моисея, Александра, Павла, Петра, Степана, Федора, Елену.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Реклама

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве заботлив. Во взрослом возрасте становится убедительным.

Реклама

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Моисей — древнееврейские корни, толкуется как «взяла его из воды». В детстве послушный. Во взрослом возрасте становится креативным.

Реклама

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Реклама

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится упорным.

Елена — древнегреческие корни, толкуется как «огненная». В детстве харизматична. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

День ангела 4 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, покой и помогает преодолевать все жизненные трудности.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, радости и Божьего благословения на каждый день.

***

С Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет светлой дорогой к счастью.

***

Поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, тепла в сердце, добрых людей рядом и исполнения самых заветных желаний.

***

С праздником! Пусть небесный покровитель хранит тебя от всего зла, а каждый новый день приносит любовь, добро и приятные моменты.

Новости партнеров

Новости партнеров