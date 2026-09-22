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Мадяр порівняв "Карпатську вісімку" із сільським футболом: що заявив
Петер Мадяр відповів на критику українського МЗС щодо «Карпатської вісімки», пояснивши позицію Будапешта несподіваною аналогією.
Між представниками України та Угорщини виникла публічна суперечка через формат «Карпатської вісімки» та будівництво нафтосховищ. Відповідаючи на критику українського МЗС, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що додавати його країну до міжнародних ініціатив без її згоди — неприйнятно.
Про заявив Петер Мадяр у соціальній мережі Х.
Прем’єр Угорщини різко відповів МЗС України — подробиці
Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав останні заяви угорського прем’єра «безпідставно конфронтаційними». Міністра здивувала відмова Будапешта від участі у «Карпатській вісімці» та заборона уряду Петера Мадяра будувати нафтосховища для України на своїй території.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також додав, що експрем’єр Угорщини Віктор Орбан пішов з посади, проте його політика процвітає.
Реагуючи на допис українського міністра, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкинув критику та порівняв такі дипломатичні кроки зі створенням сільської команди.
«Я вам допомагаю. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи ("Карпатської ініціативи") без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, — абсолютно неприйнятно. Наведу приклад: "Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м’яч"», — написав прем’єр-міністр Угорщини.
Згодом до дискусії долучилася міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона зауважила, що з моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив чимало жестів доброї волі на адресу України.
«Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан», — наголосила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.
«Карпатська вісімка» (С8) — останні новини
Нагадаємо, вісім країн карпатського регіону вперше об’єдналися і створили спільний ринок. Вони підготували 95 проєктів на 40 мільярдів євро, які допоможуть Європі отримувати енергію з Карпат і повністю відмовитися від російських ресурсів.
Згодом Угорщина відмовилася від участі в новому регіональному форматі «Карпатська вісімка» (С8), ініційованому президентом Володимиром Зеленським.
Також Угорщина виступила проти планів зберігати українську нафту на своїй території, а прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що вважає такий проєкт загрозою для країни.