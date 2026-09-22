Мадяр порівняв "Карпатську вісімку" із сільським футболом: що заявив

Петер Мадяр / © Associated Press

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Між представниками України та Угорщини виникла публічна суперечка через формат «Карпатської вісімки» та будівництво нафтосховищ. Відповідаючи на критику українського МЗС, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що додавати його країну до міжнародних ініціатив без її згоди — неприйнятно.

Про заявив Петер Мадяр у соціальній мережі Х.

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Прем’єр Угорщини різко відповів МЗС України — подробиці

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав останні заяви угорського прем’єра «безпідставно конфронтаційними». Міністра здивувала відмова Будапешта від участі у «Карпатській вісімці» та заборона уряду Петера Мадяра будувати нафтосховища для України на своїй території.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також додав, що експрем’єр Угорщини Віктор Орбан пішов з посади, проте його політика процвітає.

Реагуючи на допис українського міністра, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкинув критику та порівняв такі дипломатичні кроки зі створенням сільської команди.

«Я вам допомагаю. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи ("Карпатської ініціативи") без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, — абсолютно неприйнятно. Наведу приклад: "Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м’яч"», — написав прем’єр-міністр Угорщини.

Згодом до дискусії долучилася міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона зауважила, що з моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив чимало жестів доброї волі на адресу України.

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«Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан», — наголосила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

«Карпатська вісімка» (С8) — останні новини

Нагадаємо, вісім країн карпатського регіону вперше об’єдналися і створили спільний ринок. Вони підготували 95 проєктів на 40 мільярдів євро, які допоможуть Європі отримувати енергію з Карпат і повністю відмовитися від російських ресурсів.

Згодом Угорщина відмовилася від участі в новому регіональному форматі «Карпатська вісімка» (С8), ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Також Угорщина виступила проти планів зберігати українську нафту на своїй території, а прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що вважає такий проєкт загрозою для країни.

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