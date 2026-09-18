Зеленський анонсував угоди на мільярди євро: що готують у Карпатах

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Вісім країн Карпатського регіону вперше об’єднали свої сили та створили спільний ринок, підготувавши 95 проєктів на 40 мільярдів євро. Ці інвестиції зроблять Карпати важливим джерелом енергії для ЄС і допоможуть Європі повністю відмовитися від російських ресурсів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива».

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Масштабне фінансування та перші підписані угоди

Карпатський саміт зібрав майже 1400 учасників, зокрема понад 500 представників бізнесу. За словами глави держави, вісім країн регіону об’єдналися, щоб разом реалізувати 95 проєктів на 40 мільярдів євро.

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«Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок», — наголосив президент.

Логістика, виробництво та ставка на зелену енергетику

Нові проєкти охоплюють транспорт, логістику, переробку та промисловість. Проте головний акцент зроблено на енергетиці — зокрема, планують створити Карпатський вітроенергетичний кластер на 1,5 гігавата.

«Близько половини портфеля припадає на енергетику, і це може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. Нові інтерконектори. Наші великі підземні газосховища», — підкреслив Володимир Зеленський.

Завдяки новим потужностям Карпати перестануть бути лише транзитним маршрутом і стануть важливим гравцем європейського енергоринку.

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«І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії», — резюмував президент.

Нагадаємо, в Україні започаткували новий формат C8 — Карпатська вісімка. Він має стати на рівні Євросоюзу ще одним сильним елементом взаємодії між країнами.

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