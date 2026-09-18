Зеленский анонсировал соглашения на миллиарды евро: что готовят в Карпатах

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Восемь стран Карпатского региона впервые объединили свои силы и создали общий рынок, подготовив 95 проектов на 40 миллиардов евро. Эти инвестиции сделают Карпаты важнейшим источником энергии для ЕС и помогут Европе полностью отказаться от российских ресурсов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме «Карпатская интеграционная инициатива».

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Масштабное финансирование и первые подписанные соглашения

Карпатский саммит собрал около 1400 участников, в том числе более 500 представителей бизнеса. По словам главы государства, восемь стран региона объединились, чтобы вместе реализовать 95 проектов на 40 миллиардов евро.

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«Впервые Карпатский макрорегион представляет себя как единый рынок с единственным инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 сделок на сумму более миллиарда евро. И это только начало», — подчеркнул президент.

Логистика, производство и ставка на зеленую энергетику

Новые проекты включают транспорт, логистику, переработку и промышленность. Однако главный акцент сделан на энергетике — в частности, планируется создать Карпатский ветроэнергетический кластер на 1,5 гигаватта.

«Около половины портфеля приходится на энергетику, и это может стать одним из основных вкладов Карпат в Европу. Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. Новые интерконнекторы. Наши большие подземные газохранилища», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Благодаря новым мощностям Карпаты перестанут быть транзитным маршрутом и станут важным игроком европейского энергорынка.

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«И это прямо поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России», — резюмировал президент.

Напомним, в Украине начали новый формат C8 — Карпатская восьмерка. Он должен стать на уровне Евросоюза еще одним мощным элементом взаимодействия между странами.

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