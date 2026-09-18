ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

У Карпатах держави-сусідки України створили новий формат С8 — що відомо

Новий формат має стати на рівні Євросоюзу ще одним сильним елементом взаємодії між країнами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Зеленький зі світовими лідерами

Зеленький зі світовими лідерами / © Володимир Зеленський

В Україні започатковано новий формат C8 — Карпатська вісімка.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, — саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 — Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом», — пояснив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що ця ініціатива має створити на рівні ЄС ще один потужний елемент взаємодії:

«Безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад».

Український лідер повідомив, що радий вітати в Україні президента Румунії Нікушора Дана, президента Сербії Александра Вучича, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.

Нагадаємо, президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie