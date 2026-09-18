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У Карпатах держави-сусідки України створили новий формат С8 — що відомо
Новий формат має стати на рівні Євросоюзу ще одним сильним елементом взаємодії між країнами.
В Україні започатковано новий формат C8 — Карпатська вісімка.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, — саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 — Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом», — пояснив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що ця ініціатива має створити на рівні ЄС ще один потужний елемент взаємодії:
«Безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад».
Український лідер повідомив, що радий вітати в Україні президента Румунії Нікушора Дана, президента Сербії Александра Вучича, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.
Нагадаємо, президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України.