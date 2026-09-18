Зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор таємно вийшла заміж і опублікувала перші фото з весілля

Весілля Фібі Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

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30-річна британська акторка Фібі Дайневор, відома за серіалом «Бріджертони», таємно вийшла заміж за актора та продюсера Кемерона Фуллера. Церемонія відбулася ще 5 вересня у Франції, проте про цю знаменну подію вона розповіла шанувальникам лише через майже два тижні.

Фібі опублікувала в Instagram перші чорно-білі фотографії з весілля. На одному з кадрів молодята йдуть, тримаючись за руки, а на іншому — цілуються біля весільної арки. «Вийшла заміж за свого найкращого друга», — лаконічно підписала знімки акторка.

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Весілля Фібі Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

Весілля Фібі Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

Весільна церемонія відбулася в приватному замку XVIII століття в Провансі. На святі були присутні лише родичі та найближчі друзі пари.

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Для важливої події Дайневор обрала сукню Louis Vuitton, створену креативним директором жіночої лінії бренду Ніколя Жеск’єром. На виготовлення вбрання пішло близько 600 годин. Сукня з шовку була прикрашена мереживом і паєтками, а образ доповнювали довга фата та ефектний шлейф.

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Зазначимо, Фібі та Кемерон познайомилися на фестивалі Sundance у 2023 році. Про їхні заручини стало відомо у 2024-му — тоді акторка з’явилася на червоній доріжці Met Gala з обручкою на безіменному пальці. Тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, раніше Патрік Шварценеггер опублікував фото зі свого таємного весілля на честь його першої річниці.

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