Туск зробив заяву про «вирішальну фазу» війни в Україні, але назвав одне «але»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що приїхав до України на саміт Карпатської інтеграційної ініціативи «головним чином для того, аби показати, що Україна не самотня».

Про це він висловився під час брифінгу з журналістами перед початком саміту, пише WP Wiadomości.

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«Попереду на Україну та на всіх нас складні та викликальні місяці, тому варто проявити солідарність у такий час», — заявив він.

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Туск додав, що під час його візиту до України запланована «розмова віч-на-віч» із президентом Володимиром Зеленським. За його словами, сторони обговорять участь Польщі в коаліції з протиракетної оборони, а також двосторонні відносини та ширшу регіональну співпрацю.

На запитання, чи бачив він на власні очі наслідки атак безпілотників, Туск відповів, що, «на щастя», не спостерігав дії російських дронів безпосередньо. Втім, каже, що отримував багато повідомлень від місцевих жителів про інтенсивні удари, спрямовані не лише проти енергетичної інфраструктури, а й українських промислових об’єктів.

«Ця війна економічного руйнування, схоже, вступає у свою вирішальну фазу. Ми всі дуже хотіли б бачити припинення вогню, перемир’я та мирні переговори. Ми чуємо різні припущення, що щось може бути розблоковано», — сказав Туск.

За його словами, наразі «все ще дуже невизначено, а позиція Росії має дуже агресивний та неохочий вигляд».

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Туск наголосив, що існує реальний ризик потрапляння БпЛА або ракет Росії на територію однієї з країн НАТО на східному фланзі. Водночас прем’єр наголосив, що йдеться саме про можливі сценарії, а не про прогноз неминучих подій. Адже «останні події показують, що концентрація цих нападів поблизу кордону з Польщею, безумовно, є тривожною новиною».

«Польща та інші країни повинні бути готові до різних сценаріїв, зокрема й до більш драматичних», — додав Туск.

Нагадаємо, після удару РФ біля кордону Туск попередив поляків про «ще гірший сценарій», бо не можна виключати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії. З його слів, Польща має бути готовою, бо ескалація може зачепити її територію.

Окрім того, з посиланням на дані розвідувальних служб, держави, які надають підтримку Україні, можуть стати цілями для обстрілів РФ із застосуванням ракет і безпілотників. Ба більше, зауважив він, не можна «виключати нападу на територію Польщі».

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