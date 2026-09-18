Литва. / © pixabay.com

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Литва підготувала детальний план евакуації мешканців столиці Вільнюса на випадок військової загрози або масштабної кризи. Один із трьох основних маршрутів пролягає у напрямку кордону Польщі.

Про це повідомляють видання LRT та Rolskieradio.

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Т.в.о міністра внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович затвердив Детальний план евакуації населення державного рівня. За документом, близько 75% мешканців зможуть покинути небезпечні райони власними силами. Муніципалітети організують евакуацію 25% жителів, які залишилися. Йдеться про осіб, які не зможуть скористатися власним транспортом або потребуватимуть додаткової допомоги.

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Пріоритет віддаватиметься найбільш уразливим групам: сім’ям із малолітніми дітьми, особам з обмеженими можливостями, людям літнього віку та іншим.

Інструкції також передбачають використання системи оповіщення. Окрім сирен, люди будуть отримувати сповіщення на мобільні телефони литовською та англійською мовами за допомогою технології Cell Broadcast. Додаткова інформація буде доступна в мобільному застосунку LT72, на офіційних ресурсах державної та місцевої влади, а також у засобах масової інформації.

Представник Департаменту цивільної оборони Вільнюського міського самоврядування Жигімантас Соловйовас розповів, що оновлений план влада представила ще рік тому. Однією з його цілей є підготовка населення до того, що евакуація має відбуватися організовано та контрольовано. Один із передбачених напрямків евакуації з Вільнюса веде до Польщі, інші — на північ і захід Литви.

Водночас, за литовським планом, порядок і черговість евакуації залежатимуть насамперед від місця та масштабу загрози. Зазначається, що вивезення людей має розпочатися ще до виникнення безпосередньої загрози. У разі обстрілу мешканцям Вільнюса не варто розраховувати на можливість залишити місто евакуаційними маршрутами — у такій ситуації необхідно прямувати до укриття.

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Тим часом Підляське воєводство Польщі готують до можливої участі в системі евакуації мешканців країн Балтії. Таке рішення у польському МВС та адміністрації пов’язують із безпековою ситуацією біля східного кордону країни та ризиком подальшої ескалації.

До розробки планів дій на випадок надзвичайних ситуацій залучені всі органи місцевого самоврядування Підляського воєводства.

Загроза від Росії для Литви

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення ядерної зброї в Литві країна опиниться під прицілом ядерної зброї РФ. Водночас заступник голови литовського парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас назвав ці заяви засобом політичного і психологічного тиску.

Між тим на територію країни залітають російські дрони. Днями жителі Вільнюса, Вільнюського, Тракайського та Електренського районів отримали сповіщення через повітряну тривогу жовтого рівня.

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Тим часом президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що інциденти з безпілотниками в країнах Європи можуть бути частиною спроб Росії чинити тиск на держави, які підтримують Україну. За його словами, Москва намагається уникати прямого протистояння з НАТО, використовуючи різні інструменти для посилення напруженості та створення нестабільності в європейських суспільствах.

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