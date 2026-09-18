Російський терор триває / © Associated Press

Реклама

Російські війська в ніч проти 18 вересня запустили для атаки по Україні 93 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

Силам ППО вдалося знешкодити 69 російських цілей. Водночас влучання фіксують у 13 місцях, у трьох — впали уламки.

Реклама

Що у небі України зараз і де є загроза

Реактивні БпЛА на півночі Рівненщини курсом на Сарни, Дубровицю.

Черкащина — реактивний БпЛА повз Умань курсом на північний захід (Вінниччина)

Реактивний БпЛА на Вінниччині на/повз Ладижин курсом на захід

Атака РФ по Україні — останні новини

У ніч проти 18 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медична та транспортна інфраструктура, є перебої з газом та електроенергією.

В Одесі вночі та вранці 17 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.

Київщину атакували ударними дронами. Серед постраждалих є діти.

Київщина — наслідки атаки / © ДСНС

Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Реклама

Запоріжжя у вогні / © Запорізька ОВА

На Житомирщині через російські удари загинули 2 людини, ще 2 — постраждали. Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.

Новини партнерів

Новини партнерів