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"Прильоти" просто у ТЦ та будинки, вбиті люди: РФ масовано атакувала міста, зараз — новий удар на захід України (мапа)
Росіяни безжально атакують мирні українські міста.
Російські війська в ніч проти 18 вересня запустили для атаки по Україні 93 дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Силам ППО вдалося знешкодити 69 російських цілей. Водночас влучання фіксують у 13 місцях, у трьох — впали уламки.
Що у небі України зараз і де є загроза
Реактивні БпЛА на півночі Рівненщини курсом на Сарни, Дубровицю.
Черкащина — реактивний БпЛА повз Умань курсом на північний захід (Вінниччина)
Реактивний БпЛА на Вінниччині на/повз Ладижин курсом на захід
Атака РФ по Україні — останні новини
У ніч проти 18 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медична та транспортна інфраструктура, є перебої з газом та електроенергією.
В Одесі вночі та вранці 17 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.
Київщину атакували ударними дронами. Серед постраждалих є діти.
Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.
На Житомирщині через російські удари загинули 2 людини, ще 2 — постраждали. Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.