Побачили плісняву на полуниці чи малині: яку помилку не варто робити

Пліснява на ягодах: чи можна їсти решту — відповідь експертів / © Associated Press

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Побачити плісняву на кількох ягодах у щойно купленій упаковці — ще не привід одразу відправляти все у смітник. Частину полуниці, малини чи чорниці можна врятувати, однак важливо правильно перебрати плоди.

Про це повідомило видання Simply Recipes.

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Зареєстрована дієтологиня-нутриціолог Бонні Тауб-Дікс пояснює: насамперед потрібно прибрати всі ягоди, на яких помітна пліснява. Разом із ними краще викинути й ті плоди, які безпосередньо торкалися зіпсованих.

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Причина такої обережності полягає в особливостях м’яких фруктів. За словами співзасновниці StillTasty.com Дженіс Ревелл, пліснява здатна поширюватися всередину ягоди, хоча зовні цього може бути непомітно. Тому зняти або зрізати уражену частину недостатньо — сам запліснявілий плід їсти не варто. Аналогічні рекомендації дає Міністерство сільського господарства США (USDA).

Решту вмісту упаковки потрібно перебрати окремо. Якщо ягоди не мають слідів плісняви та не стали надто м’якими, їх можна залишити. Перед тим як їсти такі плоди, їх рекомендують добре промити.

Чи небезпечно випадково з’їсти ягоду з пліснявою

Якщо людина випадково з’їла одну запліснявілу ягоду, це не означає, що вона неодмінно почуватиметься погано. Тауб-Дікс зазначає, що захворіти через такий випадок малоймовірно, проте ризикувати й навмисно їсти зіпсовані плоди не варто.

Водночас пліснява може становити небезпеку для деяких людей. Ревелл та USDA попереджають про можливі алергічні реакції та проблеми з диханням. Якщо після вживання такого продукту виникла задишка, слід звернутися по медичну допомогу.

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Що робити, щоб ягоди довше не псувалися

Зменшити ризик появи плісняви можна ще під час купівлі. Якщо ягоди продаються у прозорій упаковці, варто оглянути їх з усіх боків. У картонних коробках важливо перевіряти не лише самі плоди, а й упаковку: вона має залишатися сухою, зокрема на дні.

Після купівлі ягоди краще тримати в холодильнику та не мити наперед. Волога разом із теплом сприяє появі плісняви, тому промивати плоди варто вже перед тим, як їх їсти або використовувати для приготування страв.

Свіжі немиті ягоди здатні пролежати в холодильнику до тижня, хоча оптимально використати їх протягом двох-трьох днів. Особливо швидко варто з’їдати ніжні ягоди, зокрема малину.

Якщо зрозуміло, що використати весь запас вчасно не вийде, ягоди можна заморозити. Ще один варіант, особливо поза сезоном, — купувати їх уже замороженими. За словами Тауб-Дікс, за поживною цінністю вони не поступаються свіжим, водночас зберігаються довше та можуть бути дешевшими.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна заморожувати хліб, як правильно зберігати його в морозильній камері та що відбувається з продуктом після розморожування.

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