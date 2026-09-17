Хрустка картопля фрі вдома: які секрети замовчують у ресторанах

Хрустку картоплю фрі можна приготувати і вдома / © pixabay.com

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Картопля фрі здається простою стравою, але вдома вона нерідко виходить м’якою, надто жирною або нерівномірно просмаженою. Щоб отримати золотисту скоринку та легку серединку, важливі сорт картоплі, правильна нарізка, замочування, температура олії та подвійне обсмажування.

Про це розповідає EgészségKalauz.

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Правильна картопля та однакова нарізка

Для картоплі фрі краще підходять борошнисті сорти з високим вмістом крохмалю. Під час смаження вони дають легку та м’яку серединку, тоді як на поверхні швидше формується хрустка скоринка.

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Важливо, щоб усі шматочки були приблизно однакового розміру. Тонкі брусочки готуються швидше й можуть пересохнути, поки товсті ще залишаються сирими всередині.

Перед смаженням картоплю замочують

Нарізану картоплю варто приблизно на 20 хвилин залити холодною водою. Це допомагає змити частину зайвого крохмалю з поверхні, завдяки чому шматочки менше злипаються та краще підрум’янюються.

Після замочування картоплю потрібно дуже добре висушити рушником або паперовими серветками. Волога, потрапляючи в гарячу олію, спричиняє сильне розбризкування, а суха поверхня сприяє рівномірному обсмажуванню.

Головний секрет — подвійне смаження

Спочатку картоплю обсмажують у менш гарячій олії — приблизно за температури 140°C. Цей етап потрібен передусім для того, щоб брусочки добре приготувалися всередині, але ще не набули темної скоринки.

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Після першого обсмажування картоплю дістають і залишають щонайменше на 15 хвилин. Потім олію нагрівають до 180–190°C і повертають картоплю на короткий час — приблизно на 2–3 хвилини, щоб поверхня стала золотистою та хрусткою.

Смажити краще невеликими порціями. Якщо одночасно покласти в олію занадто багато картоплі, її температура різко впаде, через що брусочки можуть увібрати більше жиру й не отримати бажаної скоринки.

Коли солити картоплю фрі

Сіль додають одразу після другого обсмажування, поки картопля ще гаряча. Тоді спеції краще тримаються на її поверхні.

Готову картоплю також не варто накривати кришкою або залишати надовго в глибокій ємності. Пара розм’якшує скоринку, тому найхрусткіша картопля фрі — та, яку подають невдовзі після смаження.

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