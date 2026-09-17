Маленька плямиста кішка виявилася сенсацією: генетики знайшли новий вид тварини

Дика кішка Фото wikimedia

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У Болівії науковці описали новий вид дикої кішки — Leopardus tilcayo, яка стала першим новим видом родини котячих, відкритим за понад століття.

Про це повідомляє National Geographic із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Current Biology.

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Історія відкриття почалася ще 2016 року. Тоді біологиня та дослідниця National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс отримала повідомлення від притулку для диких тварин у Болівії про незвичайну кішку.

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Тварину ще кошеням знайшов місцевий житель біля дороги неподалік лісу. Спочатку він вирішив, що це домашня кішка, і забрав її до себе. Приблизно через рік чоловік зрозумів, що тварині краще перебувати у спеціальному притулку.

Ногалес-Аскаррунс відвідала кішку у центрі Senda Verde. Її одразу зацікавили незвичні риси тварини: маленька морда, короткі округлі вуха, довгі вуса та плями, схожі на забарвлення леопарда.

«Я зробила близько сотні фотографій. Я була настільки захоплена», — згадувала дослідниця.

Спочатку вчена вважала, що перед нею представник виду Leopardus tigrinus, відомого як тигрова кішка, онцила або тигрильйо. Цей вид описали ще 1775 року, а його ареал тривалий час вважали значно ширшим і таким, що охоплює частину Болівії.

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Незвичайні плями стали підказкою

2019 року Ногалес-Аскаррунс працювала над довідником про види котячих Болівії та звернула увагу, що її тварина не схожа на зображення з Бразилії.

Зокрема, розетки на її шерсті були значно більшими. Це змусило дослідницю детальніше перевірити, до якого виду насправді належить кішка.

Для остаточного розв’язання загадки знадобився генетичний аналіз. Ногалес-Аскаррунс разом із генетиком Едуардо Ейзіріком із Папського католицького університету Ріу-Гранді-ду-Сул у Бразилії та співавтором дослідження Йонасом Лескроартом з Антверпенського університету проаналізували геном тварини.

Результати показали, що кішка має окреме місце на еволюційному дереві котячих.

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Новому виду запропонували назву Leopardus tilcayo — на честь місцевої назви цієї тварини. За словами Ногалес-Аскаррунс, дослідники запитували місцевих жителів, чому вони називають кішку саме так. У відповідь почули, що так її називав дід, а потім цю назву продовжили використовувати інші.

Вид розійшовся з іншими кішками близько 1,4 млн років тому

Для дослідження науковці порівняли повні геноми 38 особин різних представників роду Leopardus. Виявилося, що L. tilcayo відокремився від інших тигрових кішок приблизно 1,4 млн років тому.

Це відкриття також змінило уявлення вчених про саму групу тигрових кішок. Те, що раніше вважали одним видом, поступово виявилося комплексом із кількох генетично відмінних видів.

2013 року дослідники отримали докази існування двох окремих видів замість одного Leopardus tigrinus. 2024-го запропонували виділити ще один генетично відмінний вид. Тепер нове дослідження доводить існування вже п’яти видів тигрових кішок.

Науковці також знайшли ознаки нового підвиду тигрової кішки у Перу. Окремо дослідження породило припущення, що маргай, якого досі вважали одним видом на території від Мексики до Аргентини, також може включати кілька різних видів. Водночас для підтвердження цього потрібні додаткові генетичні дослідження.

Про нову кішку досі майже нічого не відомо

Наразі дослідники точно знають, що Leopardus tilcayo живе в екосистемі лісів Юнгас у Болівії. Однак багато деталей його життя залишаються невідомими.

Науковці поки не встановили, чим саме харчується цей вид, які тварини полюють на нього та як він розмножується. Також немає точних даних про чисельність tilcayo у дикій природі.

Відкриття має значення не лише для систематики. Визначення окремих видів безпосередньо впливає на їхній природоохоронний статус. Якщо велику популяцію вважати одним видом, вона може здаватися менш вразливою. Якщо ж з’ясується, що це кілька окремих видів із меншими ареалами та популяціями, кожен із них потребуватиме окремої оцінки.

Фахівець із малих диких котів Джеймс Сандерсон, який не був автором дослідження, зазначив, що поява нового виду може посилити потребу в охороні таких тварин.

Водночас дослідники вважають, що Leopardus tilcayo може бути не останньою новою кішкою, яку наука виявить завдяки сучасному генетичному аналізу. За словами вчених, подібні методи можуть допомогти знайти інші невідомі види малих диких котів в Африці та Азії.

«Наш світ надзвичайно складний. Іноді ми думаємо, що більшість уже відома і відкривати залишилося небагато. Але насправді все навпаки», — сказала Ногалес-Аскаррунс.

Раніше йшлося про те, що у Чернігові врятували кішку, яка після смерті хазяйки провела у порожній квартирі 19 днів.

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