Путін наказав захопити активи Nestle та Auchan у Росії

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін розпорядився передати під тимчасове управління російські активи швейцарського харчового концерну Nestlé та французької мережі супермаркетів Auchan. Таким чином, російська влада встановила фактичний контроль над частками іноземних компаній у їхніх російських підприємствах.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Згідно з указом Путіна, опублікованим на офіційному порталі правової інформації РФ, частки в російських структурах Nestlé та Auchan передали під управління АТ «Л.Е.В. Менеджмент». Цю маловідому компанію зареєстрували в Москві у 2024 році.

Реклама

У випадку Nestlé йдеться про частки іноземних власників у «Нестле Росія» та «Нестле Кубань». Російська «дочка» Auchan також переходить під тимчасове управління «Л.Е.В. Менеджмент».

Тимчасове управління означає, що іноземні власники фактично усуваються від управління своїми російськими активами, хоча формально право власності може залишатися за ними. Росія застосовує цей механізм щодо компаній із держав, які Москва вважає «недружніми», з 2023 року.

Як працювала Nestlé у Росії під час війни

Nestlé працює в Росії з 1990-х років. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія скоротила свою діяльність на російському ринку: зупинила інвестиції, припинила продаж частини брендів та обмежила низку інших операцій. Водночас повністю з російського ринку Nestlé не вийшла.

Ще в серпні російське видання «Коммерсантъ» повідомляло, що компанія «КС Логистика» зверталася до Путіна з проханням запровадити тимчасове управління щодо п’яти російських юридичних осіб Nestlé. Тоді це розглядалося як можливий перший етап процедури зміни власника.

Реклама

У Nestlé раніше заявляли, що не отримували запитів від російської влади, а її офіси та виробничі потужності в країні продовжували працювати.

Auchan також не залишив Росію

Французька мережа Auchan відкрила свій перший магазин у Росії у 2002 році та згодом створила там масштабну мережу. Після початку повномасштабної війни компанія, як і Nestlé, не припинила роботу в РФ.

Тепер російська «дочка» Auchan передана під тимчасове управління «Л.Е.В. Менеджмент». Згідно з указом, компанія отримує практично 100% часток у російському підприємстві Auchan.

Раніше Москва вже застосовувала аналогічний механізм щодо активів інших західних корпорацій, зокрема Danone та Carlsberg. У низці випадків після передачі під тимчасове управління підприємства згодом продавали російським власникам.

Реклама

Нагадаємо, Київ закликає європейських партнерів відновити обговорення можливості використання російських заморожених активів для потреб Сил оборони України, левова частка яких — 194 млрд євро — зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Новини партнерів