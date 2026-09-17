Путин приказал захватить активы Nestle и Auchan в России

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин распорядился передать под временное управление российские активы швейцарского пищевого концерна Nestlé и французской сети супермаркетов Auchan. Таким образом, российские власти установили фактический контроль над долями иностранных компаний в их российских предприятиях.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно указу Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации РФ, доли в российских структурах Nestlé и Auchan были переданы под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Эта малоизвестная компания была зарегистрирована в Москве в 2024 году.

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В случае с Nestlé речь идет о долях иностранных владельцев в «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Российская «дочка» Auchan также переходит под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент».

Временное управление означает, что иностранные владельцы фактически отстраняются от управления своими российскими активами, хотя формально право собственности может оставаться за ними. Россия применяет этот механизм в отношении компаний из государств, которые Москва считает «недружественными», с 2023 года.

Как работала компания Nestlé в России во время войны

Nestlé работает в России с 1990-х годов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания сократила свою деятельность на российском рынке: приостановила инвестиции, прекратила продажу части брендов и ограничила ряд других операций. В то же время Nestlé полностью с российского рынка не ушла.

Еще в августе российское издание «Коммерсантъ» сообщало, что компания «КС Логистика» обратилась к Путину с просьбой ввести временное управление в отношении пяти российских юридических лиц Nestlé. Тогда это рассматривалось как возможный первый этап процедуры смены собственника.

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В компании Nestlé ранее заявляли, что не получали запросов от российских властей, а её офисы и производственные мощности в стране продолжали работать.

Auchan также не ушел из России

Французская сеть Auchan открыла свой первый магазин в России в 2002 году и впоследствии создала там масштабную сеть. После начала полномасштабной войны компания, как и Nestlé, не прекратила работу в РФ.

Теперь российская «дочка» Auchan передана под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». Согласно указу, компания получает практически 100% долей в российском предприятии Auchan.

Ранее Москва уже применяла аналогичный механизм в отношении активов других западных корпораций, в частности Danone и Carlsberg. В ряде случаев после передачи под временное управление предприятия впоследствии продавались российским владельцам.

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Напомним, Киев призывает европейских партнеров возобновить обсуждение возможности использования замороженных российских активов для нужд Сил обороны Украины, львиная доля которых — 194 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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