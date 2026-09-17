Николюк обратился к военным после того, как покинул пост командующего группировкой войск «Схід»

Генерал-майор Виктор Николюк Фото Генерал-майор Виктор Николюк

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Генерал-майор Виктор Николюк, подводя итоги работы на фронте, отметил, что за время его работы там удалось сдержать наступление российских войск и не допустить их захвата Константиновки.

Об этом Николюк сообщил в Facebook.

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По его словам, в апреле, когда он возглавил это направление, ситуация была сложная, а российские войска уже проводили активные наступательные действия.

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«Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. Учитывая это, активная работа была организована по многим направлениям. Особое внимание, в частности, уделялось наращиванию инженерного ограждения и содержанию занятых на тот момент рубежей Сил обороны Украины», — написал генерал-майор.

Впоследствии в ОК «Схід» опровергли информацию об освобождении Николюка от должности командующего оперативным командованием «Восток», о чем говорилось ранее в СМИ.

В ОК «Схід» заявили, что он завершил работу в должности командующего группировкой войск (сил) «Восток» и возвращается к исполнению обязанностей в штатном посту.

«Низкой новостных изданий распространяется сообщение о том, что генерал-майор Виктор Николюк уходит с должности командующего оперативным командованием „Восток“. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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В ОК «Схід» объяснили, что Николюк завершил работу в должности командующего группировкой войск (сил) «Схід».

«Генерал-майор Николюк завершил свою работу в должности командующего группировкой войск (сил) „Схід“ и возвращается к исполнению обязанностей в штатном посту командующего оперативным командованием „Схід“», — сообщили в командовании.

Николюк заявил о сдерживании наступления РФ

По словам военного, благодаря взаимодействию с командирами корпусов и бригад украинским силам удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении.

«Наши воины успешно отражали активные действия врага, которые он пытался совершать как с применением техники, так и в пешем порядке», — отметил Николюк.

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Отдельно он заявил, что украинские военные не дали российским силам овладеть Константиновкой.

«Совместными усилиями мы не дали противнику овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы», — написал генерал-майор.

В то же время на Славянском и Краматорском направлениях, по его словам, удалось сформировать эшелонированную оборону.

«Нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону по усилению подразделений, удерживающих позиции на переднем крае и создать условия для дальнейшего уничтожения инфильтрированного противника», — сообщил Николюк.

«Моему преемнику передана полностью боеспособная группировка»

Подводя итоги своей работы по этим направлениям, Николюк заявил, что группировка украинских войск остается боеспособной.

«С уверенностью могу сказать, что моему преемнику передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонные действия», — отметил генерал-майор.

Он также поблагодарил командиров корпусов и бригад и военнослужащих, с которыми работал на этих направлениях.

«Благодарен всем командирам корпусов и бригад, личному составу подразделений, с кем это время бок о бок мы стояли на защите свободы и независимости нашего государства, за самоотверженность, смелость и казацкий боевой дух», — написал Николюк.

Он пожелал военным «не снижать темп» и продолжать борьбу, а также почтил память погибших.

«Склоняю голову в память тех, кто теперь навеки в строю…» — отметил генерал-майор.

В конце Николюк добавил, что впереди его ждут новые задачи.

«Впереди новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять для меня высшее военное руководство», — сообщил он.

Что известно о Николюке

На должность командира ОК «Схід» Виктор Николюк был назначен в апреле 2026 года. До этого он возглавлял 20-й армейский корпус.

Его предшественником в должности командира ОК «Схід» был Дмитрий Братишко. О назначении Николюка в апреле сообщил тогдашний командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов.

Смена командования ОК «Схід» происходит на фоне кадровых перестановок в ВСУ после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Ранее было объявлено об увольнении Геннадия Шаповалова. Также сообщалось об изменениях в ответственности за Краматорскую и Славянскую оборону.

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