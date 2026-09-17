Лупят не только по энергетике: Россия выбрала новую цель для критичного истощения Украины

Для Украины начался самый трудный этап войны / © ТСН.ua

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Россия переходит к новому этапу войны, когда граница между фронтом и тылом все больше стирается, а массированные удары по украинским городам становятся более регулярными. Одновременно Москва наращивает производство дальнобойного оружия, использует более быстрые ударные дроны и пытается нанести Украине максимальный экономический ущерб.

Об этом пишет The Economist в обширном анализе.

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Россия усилила удары по тылу

По данным издания, в конце августа над Украиной массово начали появляться реактивные версии Shahed, а количество попаданий российских ракет возросло. Поэтому Киев и другие города все меньше чувствуют себя защищенным тылом.

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Особую проблему составляют именно дальнобойные удары. Россия опережает Украину в производстве и технологиях такого оружия, в то время как украинская система ПВО испытывает нехватку перехватчиков, в частности, для американских Patriot. По оценке The Economist, Россия может запускать более 100 баллистических ракет разных типов в месяц.

Новые реактивные Shahed сложнее сбивать с земли, так как они быстрее и летят выше. Украина пытается создать более дешевые средства перехвата, но быстро нарастить их производство вряд ли удастся.

Война все сильнее сказывается на экономике

Российские удары уже влияют не только на военные объекты. The Economist пишет о повреждениях промышленных предприятий, складов, магазинов и транспортной инфраструктуры.

По приведенным в материале данным, в этом году российские атаки уничтожили более 250 украинских локомотивов. Отдельной проблемой стали удары по портовой инфраструктуре: с июля глубоководные порты Одессы фактически оказались под ударом, что создает риски для экспорта украинского урожая.

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Война в то же время увеличивает финансовую нагрузку на государство. По оценке украинских властей, уже в первые недели нового российского наступления бюджет может недополучить 70 млрд грн налогов, а потребность в дополнительном финансировании военных расходов составляет десятки миллиардов долларов.

Самый большой вызов впереди — зима

Несмотря на усиление защиты энергетической инфраструктуры, Украина входит в зиму с риском новых масштабных атак по энергетике. Особенно уязвимым остается Киев, где значительная часть отопления зависит от крупных централизованных систем.

The Economist приводит оценку, что при стабильной работе ключевой подстанции вблизи Макарова Киев может иметь около 16 часов электроснабжения в сутки. Если этот узел будет уничтожен, город может остаться примерно с четырьмя часами электричества.

В то же время ситуация на фронте не выглядит для России однозначно успешной. Издание отмечает, что карта боевых действий отражает лишь часть войны: Украина продолжает адаптироваться, развивать собственное производство дронов и наносить удары по российской логистике. Но именно борьба на большой дальности и защита украинского тыла становятся все сложнее.

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Напомним, войска Северной Кореи могут зайти в Украину. По данным ISW, Россия рассматривает возможность замены своих подразделений на Сумском или Харьковском направлениях солдатами из КНДР, чтобы перебросить освобожденные силы под Лиман.

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