Ніколюк звернувся до військових після того, як залишив посаду командувача угруповання військ «Схід»

Генерал-майор Віктор Ніколюк Фото Генерал-майор Віктор Ніколюк

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Генерал-майор Віктор Ніколюк, підбиваючи підсумки роботи на фронті, зазначив, що за час його роботи там вдалося стримати наступ російських військ та не допустити їхнього захоплення Костянтинівки.

Про це Ніколюк повідомив у Facebook.

Реклама

За його словами, у квітні, коли він очолив цей напрямок, ситуація була складною, а російські війська вже проводили активні наступальні дії.

Реклама

«Вже відбувалися активні наступальні дії противника із інфільтрацією в наш міжпозиційний простір. З огляду на це, активна робота була організована за багатьма напрямками. Особлива увага, зокрема, приділялася нарощенню інженерного загородження та утриманню зайнятих на той момент рубежів Сил оборони України», — написав генерал-майор.

Згодом в ОК «Схід» спростували інформацію про звільнення Ніколюка із посади командувача оперативного командування «Схід», про що йшлося раніше у ЗМІ.

В ОК «Схід» заявили, що він завершив роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) «Схід» та повертається до виконання обов’язків на штатній посаді.

«Низкою новинних видань поширюється повідомлення про те, що генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного командування “Схід”. Дана інформація не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Реклама

В ОК «Схід» пояснили, що Ніколюк завершив роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) «Схід».

«Генерал-майор Ніколюк завершив свою роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) “Схід” і повертається до виконання обовʼязків на штатній посаді командувача оперативного командування “Схід”», — повідомили у командуванні.

Ніколюк заявив про стримування наступу РФ

За словами військового, завдяки взаємодії з командирами корпусів і бригад українським силам вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку.

«Наші воїни успішно відбивали активні дії ворога, які він намагався здійснювати як із застосуванням техніки, так і в пішому порядку», — зазначив Ніколюк.

Реклама

Окремо він заявив, що українські військові не дали російським силам оволодіти Костянтинівкою.

«Спільними зусиллями ми не дали противнику оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані», — написав генерал-майор.

Водночас на Слов’янському та Краматорському напрямках, за його словами, вдалося сформувати ешелоновану оборону.

«Нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника», — повідомив Ніколюк.

«Моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання»

Підбиваючи підсумки своєї роботи на цих напрямках, Ніколюк заявив, що угруповання українських військ залишається боєздатним.

«Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії», — зазначив генерал-майор.

Він також подякував командирам корпусів і бригад та військовослужбовцям, із якими працював на цих напрямках.

«Вдячний всім командирам корпусів та бригад, особовому складу підрозділів, із ким цей час пліч-о-пліч ми стояли на захисті свободи та незалежності нашої держави, за самовідданість, сміливість та козацький бойовий дух», — написав Ніколюк.

Він побажав військовим «не знижувати темпу» та продовжувати боротьбу, а також вшанував пам’ять загиблих.

«Схиляю голову в памʼять про тих, хто тепер навіки в строю…» — зазначив генерал-майор.

Наприкінці Ніколюк додав, що попереду на нього чекають нові завдання.

«Попереду — новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене вище військове керівництво», — повідомив він.

Що відомо про Ніколюка

На посаду командира ОК «Схід» Віктор Ніколюк був призначений у квітні 2026 року. До цього він очолював 20-й армійський корпус.

Його попередником на посаді командира ОК «Схід» був Дмитро Братішка. Про призначення Ніколюка у квітні повідомив тодішній командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов.

Зміна командування ОК «Схід» відбувається на тлі кадрових перестановок у ЗСУ після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Раніше було оголошено про звільнення Геннадія Шаповалова. Також повідомлялося про зміни у відповідальності за оборону Краматорська та Слов’янська.

Новини партнерів

Новини партнерів