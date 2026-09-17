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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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49
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1 хв

У штанному костюмі і зі смугастим пальтом на плечах: усміхнену Селін Діон зазнімкували в Парижі

58-річна канадська співачка продемонструвала стильний багатошаровий лук.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон знову потрапила під приціл паризьких папараці. Її зазнімкували, коли вона виходила зі свого готелю у французькій столиці. Співачка була в гарному настрої: побачивши фотографів, вона широко усміхнулася і показала їм великий палець.

Цього разу зірка обрала елегантний образ із маскулінними нотками. На ній був чорний двобортний жакет і широкі чорні штани, а зверху вона накинула на плечі довге сіре пальто у смужку прямого крою.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Взута артистка була в чорні гостроносі туфлі на підборах. У руці вона тримала невеликий чорний клатч, на обличчя наділа великі чорні сонцезахисні окулярами, вуха прикрасила масивними сріблястими сережками, а на руці мала срібну каблучку. Волосся Селін зібрала у стриманий низький пучок.

Нагадаємо, Селін Діон вразила елегантним аутфітом із креативними штанами.

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