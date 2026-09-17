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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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40
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У блузці з широкими рукавами і спідниці з декоративною деталлю: елегантна Селена Гомес вийшла в світ

Співачка продемонструвала гарний монохромний образ.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес потрапила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Зірка мала елегантний вигляд у монохромному аутфіті.

На Селені була біла блузка з високою горловиною та ефектними об’ємними рукавами, які звужувалися на манжетах. Її вона поєднала з молочною спідницею-олівцем довжини міді з асиметричним низом і декоративною деталлю з ґудзиком.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Вбрання зірка доповнила білими гостроносими туфлями шпильках і сумкою в тон із золотистою фурнітурою.

Контрастними деталями образу стали чорні вузькі сонцезахисні окуляри. Також Селена прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а пальці - кількома каблучками. У неї було розпущене волосся, яке хвилями спадало на спину, і макіяж з рожевою помадою.

Нагадаємо, Селена Гомес розповіла, чому не хоче мати молодший вигляд і що лежить у її косметичці.

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