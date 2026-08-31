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- Шоу-бізнес
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У замшевій спідниці і лакованих чоботах: Селену Гомес папараці заскочили з чоловіком у Венеції
Співачка з’явилася на залізничній станції Санта-Лючія у стильному монохромному образі в шоколадній гамі.
Селену Гомес папараці зазнімкували разом з її чоловіком — музичним продюсером Бенні Бланко — у Венеції. Подружжя трималося за руки, коли виходило зі «Східного експреса» після прибуття на залізничну станцію Санта-Лючія.
Для поїздки співачка обрала монохромний ансамбль у насиченому коричневому відтінку. На ній був обтислий топ без рукавів із високою горловиною і замшева спідниця міді, прикрашена накладними кишенями спереду і золотистими декоративними пряжками.
Вбрання Гомес доповнила чоботами з лакованої шкіри коньячного кольору на підборах.
Селена доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами-авіаторами і лаконічними сережками. Волосся вона зібрала у гладкий низький пучок, в макіяжі зробила ставку на природні відтінки та завершила лук нюдовим манікюром.
Бенні Бланко був одягнений у блакитний костюм, сорочку в тон і коричневі лофери.
Нагадаємо, Селену Гомес у картатому пальті і твідовій мініспідниці заскочили на знімальному майданчику в Лондоні.