У замшевій спідниці і лакованих чоботах: Селену Гомес папараці заскочили з чоловіком у Венеції

Селена Гомес і Бенні Бланко / © Getty Images

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Селену Гомес папараці зазнімкували разом з її чоловіком — музичним продюсером Бенні Бланко — у Венеції. Подружжя трималося за руки, коли виходило зі «Східного експреса» після прибуття на залізничну станцію Санта-Лючія.

Для поїздки співачка обрала монохромний ансамбль у насиченому коричневому відтінку. На ній був обтислий топ без рукавів із високою горловиною і замшева спідниця міді, прикрашена накладними кишенями спереду і золотистими декоративними пряжками.

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Селена Гомес і Бенні Бланко / © Getty Images

Вбрання Гомес доповнила чоботами з лакованої шкіри коньячного кольору на підборах.

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Селена доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами-авіаторами і лаконічними сережками. Волосся вона зібрала у гладкий низький пучок, в макіяжі зробила ставку на природні відтінки та завершила лук нюдовим манікюром.

Бенні Бланко був одягнений у блакитний костюм, сорочку в тон і коричневі лофери.

Нагадаємо, Селену Гомес у картатому пальті і твідовій мініспідниці заскочили на знімальному майданчику в Лондоні.

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