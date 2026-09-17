Мерц зробив різку заяву щодо відмови від допомоги Україні з боку Німеччини

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що не готовий відмовлятися від підтримки України попри заклики частини німецького політикуму переглянути військову допомогу Києву. За його словами, відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи.

Заяву Мерца цитує Clash Report.

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Канцлер звернувся, зокрема, до політиків у Німеччині та представників власної партії, які виступають за скорочення або припинення допомоги Україні.

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«Хто сьогодні вважає, що можна відмовитися від підтримки України в її боротьбі за свободу, той завтра відмовиться від свободи в усій Європі», — заявив він.

Мерц наголосив, що сам не має наміру обирати такий шлях.

«І цим шляхом я не піду за жодних обставин. Хто хоче ним іти, нехай іде, але я ним не піду», — сказав він.

Заява німецького канцлера пролунала на тлі критики політики уряду з боку співголови партії «Альтернатива для Німеччини» Аліси Вайдель.

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Вона закликала переглянути підтримку України, зокрема фінансову та пов’язану з війною, а також виступила за перегляд соціальних виплат українцям, які перебувають у Німеччині.

Нагадаємо, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца. Серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

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