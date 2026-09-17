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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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273
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Росія вдарила по великому місту ввечері: є поранені, спалахнула масштабна пожежа

У Дніпрі після атаки Росії спалахнула сильна пожежа. Є поранені.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Дніпро 17 вересня

Атака РФ на Дніпро 17 вересня / © соцмережі

Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росія вдарила по Дніпру — що відомо

За словами очільника ОВА, обидва постраждалих наразі перебувають під наглядом лікарів.

Унаслідок атаки також спалахнула сильна пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Атака РФ на Дніпро 17 вересня / © соцмережі

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Нагадаємо, у Запоріжжі 17 веерсня російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

Росія ще вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

Також в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.

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