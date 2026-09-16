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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вгатили по рейсовому автобусу: багато пасажирів загинули на місці — моторошні деталі (фото)

За попередніми даними ОВА, внаслідок удару по автобусу пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро — поранені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по рейсовому автобусу

Атака по рейсовому автобусу / © Олександр Ганжа

Росія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. Багато пасажирів загинули на місці.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, попередньо пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро — поранені.

Він додав, що росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Як видно із фото, після влучання громадський транспорт зазнав суттєвих ушкоджень.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що окупанти вдарили по маршрутці, в якій люди їхали у своїх справах.

/ © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

/ © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

/ © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Київщину ударними БпЛА. За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об’єктів. Під ударом ворога опинилися майже всі райони області.

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