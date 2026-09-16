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Росіяни вгатили по рейсовому автобусу: багато пасажирів загинули на місці — моторошні деталі (фото)
За попередніми даними ОВА, внаслідок удару по автобусу пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро — поранені.
Росія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. Багато пасажирів загинули на місці.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, попередньо пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро — поранені.
Він додав, що росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Як видно із фото, після влучання громадський транспорт зазнав суттєвих ушкоджень.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що окупанти вдарили по маршрутці, в якій люди їхали у своїх справах.
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