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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ масовано атакувала 5 районів під Києвом: "прилетіло" по житлових будинках – перші деталі

У Київській області через ворожу атаку пошкоджено 17 об’єктів. Влада повідомила про наслідки атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Поліція Києва

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об’єктів.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

За його даними, наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.

«Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Постраждалих немає. На місцях працюють усі необхідні оперативні служби», — уточнив він.

Атака по Україні — що відомо

Росія уночі атакувала Україну 80 ударними БпЛА, знешкоджено 63.

Зафіксовано влучання на семи локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, повідомили Повітряні сили.

Уночі та вранці 16 вересня Росія продовжує атакувати Київ реактивними безпілотниками. Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення вранці в Святошинському районі Києві. Пораненого госпіталізували.

Зрання дрон влучив у пасажирський поїзд №122 «Київ — Миколаїв».

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