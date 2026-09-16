«Win-win» уже неможливий: Зеленський пояснив, чим має закінчитися війна

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У війні Росії проти України вже неможливий сценарій, за якого результат можна було б назвати перемогою одночасно для обох сторін. Після такої кількості людських втрат головним завданням має бути припинення бойових дій і збереження життів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News.

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«Між нами кажучи, у цій війні вже не може бути win-win. Це неможливо через таку кількість втрат. Це перестало бути можливим ще в перший день війни між нами», — сказав Зеленський.

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Президент також не погодився з оцінками частини партнерів, які, за його словами, вважають, що російському лідеру Володимиру Путіну достатньо отримати лише певну частину української території.

«У нього найбільша територія у світі, і йому потрібні якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри — і все», — зазначив Зеленський.

На думку президента України, територіальні вимоги Москви не є кінцевою метою Кремля. Зеленський вважає, що Путін прагне підпорядкування всієї України та сприймає її як частину Росії.

Водночас Зеленський заявив, що позицію російського керівництва доведеться змінювати дипломатичним і санкційним тиском.

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За його словами, Київ і Вашингтон залишаються у постійному контакті та продовжують переговори щодо можливих шляхів припинення війни. Офіс президента раніше також повідомляв про активізацію переговорного процесу за участю представників США.

Окремо Зеленський закликав США посилювати санкційний тиск, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та продовжувати війну.

Президент зазначив, що американська сторона попросила поки не розкривати частину деталей переговорів, оскільки запропоновані ідеї ще опрацьовуються.

Також триває підготовка до зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наприкінці вересня.

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Крім того Володимир Зеленський розповів, що відбувається з «енергетичним перемир’ям» з РФ. За його словами, Україна лише відповідає на дії агресора і ніколи не завдає ударів першою, оскільки з позиції слабкості вести будь-які переговори з Кремлем неможливо.

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