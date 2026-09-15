Скільки українців готові протистояти Росії попри нові обстріли: що показало опитування

Енергетика України / © ТСН.ua

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Більшість українців переконані, що країна повинна давати збройну відсіч Росії навіть у разі нових масованих обстрілів енергетики та відключень світла й тепла.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 21 серпня по 10 вересня 2026 року.

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Скільки українців готові продовжувати опір Росії навіть без світла

За даними опитування, 77% українців вважають, що потрібно продовжувати опір, навіть якщо доведеться жити без світла, тепла й води. Водночас 12% згодні на будь-які вимоги Росії, навіть якщо це виглядатиме як поразка, а 11% не визначилися з думкою.

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Результати опитування різняться залежно від регіону, військового досвіду та довіри до влади. Наприклад, у Києві продовження боротьби підтримують 83% мешканців, а на Сході — 68%.

Зазначається, що серед військових і ветеранів за опір виступають 85%, тоді як серед цивільних — 77%. Також боротьбу підтримують 89% тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, і 65% серед тих, хто йому не довіряє.

Атаки на енергетику дають протилежний ефект — соціологи

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснив, що попри регулярні удари балістикою з квітня по серпень, у Києві кількість людей, готових терпіти війну стільки, скільки треба, лише зросла — з 61% до 69%.

«Тобто фактично результати російських терористичних дій мали зворотний ефект для українців, які лише зміцнювалися в думці про екзистенційну загрозу від росіян і неможливість „миру на будь-яких умовах“, — наголосив Грушецький.

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Керівник соціологічної служби додав, що після понад чотирьох років повномасштабної війни українців вже не лякають обстріли та морози. За його словами, стійкість людей підкріплюється вірою в успіхи нашої армії на фронті та влучності ударів по території Росії.

«Попри важкі прогнози на зиму абсолютна більшість українців зберігають упевненість, що ми маємо триматися і ми її пройдемо. Українці зберігають волю продовжувати відсіч підступному російському агресору», — підсумував керівник КМІС.

Як проводили дослідження

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом на підконтрольній Україні території було опитано 1003 дорослих громадян. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, попри кризу та складну ситуацію в країні, соціологи продовжують вивчати думки людей. Останнє опитування показало, що лише 22% українців сподіваються на закінчення війни у 2026 році.

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Раніше за даними іншого опитування, майже половина українців (45%) очікує, що війна з Росією закінчиться не раніше другої половини 2027 року або пізніше.

За результатами ще одного опитування, 61% українців згодні на припинення вогню по лінії фронту, якщо поруч розташуються європейські війська для захисту від повторного нападу. Категорично проти такого варіанта виступають 33% опитуваних.

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