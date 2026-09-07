Скільки ще років РФ зможе воювати проти України: оцінка Головного управління розвідки

Керівник ГУР Олег Іващенко / © Володимир Зеленський

Реклама

Російська Федерація має достатній ресурсний потенціал для продовження повномасштабної війни проти України щонайменше у 2027–2028 роках. Попри те, що економіка агресора суттєво послабшала порівняно з 2022 роком, воєнна машина РФ продовжує функціонувати.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

Реклама

За словами очільника воєнної розвідки, ключові вразливості та проблеми сучасної російської економіки полягають у гострому дефіциті трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету, а також у погіршенні стану банківської системи. Проте цих внутрішніх проблем наразі недостатньо, щоб повністю зупинити агресора.

Реклама

«Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки», — застеріг керівник ГУР.

Іващенко наголосив, що для остаточного позбавлення Росії можливостей продовжувати бойові дії необхідна більш тісна та ефективна координація з міжнародними партнерами. Зокрема, існуючі міжнародні санкції мають працювати без шпарин.

Очільник розвідки підкреслив, що українська сторона чітко відстежує шляхи, якими російський оборонно-промисловий комплекс отримує електронну компонентну базу, верстати та спеціальну хімію. За його словами, агресор масово використовує компанії-прокладки в третіх країнах для ввезення критично важливої продукції, яка потім використовується для виробництва зброї проти України.

Раніше ми писали про те, що війна в Україні має майже точну кінцеву дату: ШІ приголомшив головним прогнозом.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів