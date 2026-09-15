П’ять речей, які не можна класти на ліжко: вони притягують хвороби та фінансові проблеми

Що не можна класти на ліжко / © Фото з відкритих джерел

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Ліжко в українській традиції завжди було особливим місцем у домі. Воно асоціювалося не лише зі сном, а й із відпочинком, відновленням сил та родинним затишком. Саме тому наші предки уважно ставилися до того, що можна залишати біля спального місця. Існувало чимало прикмет, пов’язаних із речами, які не радили класти на ліжко. Вважалося, що деякі предмети можуть притягувати сварки, хвороби, невдачі або фінансові проблеми. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Дзеркало

Через здатність відображати людину дзеркало сприймали як особливий предмет, пов’язаний із потойбічним світом.

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Саме тому його не радили залишати на ліжку або розташовувати безпосередньо навпроти спального місця. За прикметою, це могло негативно позначитися на самопочутті людини та навіть спричинити проблеми в особистому житті.

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Голки та шпильки

Гострі предмети також потрапили до списку небажаних речей. Голки та шпильки в народних віруваннях асоціювалися з напругою та конфліктами.

Вважалося, що якщо залишити їх на ліжку, у домі можуть частіше виникати сварки та суперечки. Тому рукоділлям на ліжку наші предки теж намагалися не займатися, а голки та шпильки зберігали окремо.

Засушені квіти

Гербарії, сухі букети та інші засушені рослини в давнину сприймали зовсім не так, як декоративні елементи сучасного інтер’єру.

Їх називали «мертвими» квітами та пов’язували із застояною енергією. За прикметами, якщо такі рослини опиняться на ліжку, це може спричинити погіршення самопочуття й принести в дім небажані зміни.

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Ліки

Медикаменти часто залишають на приліжковій шафці, особливо коли людина почувається недобре. Однак народні прикмети радили не зберігати ліки біля спального місця.

Вважалося, що постійна присутність медикаментів біля ліжка символічно нагадує про хвороби та може притягувати нові нездужання. Тому наші предки намагалися тримати такі речі подалі від місця відпочинку.

Гроші

Ще одна прикмета стосується грошей. Купюри та монети не радили залишати на ліжку або зберігати біля нього.

За повір’ями, гроші, які опиняються на спальному місці, можуть «принести» проблеми зі здоров’ям, через які доведеться витрачати зароблене на лікування. Саму спальню вважали простором для відпочинку, тому фінансові справи намагалися не змішувати з ним.

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