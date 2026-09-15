Чи можлива пауза у війні Росії проти України: футуролог приголомшив сценарієм найближчих місяців

Футуролог Андрій Длігач склав прогноз щодо того, якими можуть бути російські обстріли України найближчим часом / © ТСН

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Війна в Україні після низки безперервних російських атак по нашій країні ймовірно зміниться. І ці зміни, пов’язані з відносно новою тактикою Кремля, дають можливість припустити, що може стати в Україні новими цілями окупантів. Про можливі сценарії війни Росії проти України у коментарі для ТСН.ua розповів футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач, аналізуючи ситуацію з наукової точки зору та роблячи відповідні розрахунки.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку наявних ризиків.

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«За нашою статистикою, радикально збільшилася кількість уражених в Україні цивільних об’єктів. Кількість змінилася від початку серпня. Зараз 26% — цивільні цілі», — каже Андрій Длігач.

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Та продовжує: «Ми почали вести реєстр збитків та уражень. Сподіваюсь, що його вестиме і Міністерство економіки. За нашими підрахунками, за останні два місяця збитки, нанесені бізнесу, принаймі ті, що ми змогли оцінити — близько 200 мільярдів гривень. Протягом наступних 12 місяців імовірність ураження на території України великих промислових логістичних об’єктів складає близько 20%. Тобто п’яту частину великих промислових об’єктів ворог може знищити або завдати їм суттєвої шкоди. Це якщо збережеться існуюча інтенсивність обстрілів».

Але, озвучуючи такий сценарій, він зауважує: «Звичайно, є різні сценарії. Повітряне або енергетичне перемир’я цілком імовірні. Але це потребує від України не погоджуватись на прохання Трампа про припинення ударів по російським НПЗ, а навпаки суттєво наростити удари по економічній інфраструктурі ворога. Посилюючи удари по експортній, логістичній інфраструктурах і, звичайно, по військово-промисловому комплексу, по енергетичних об’єктах. Це — єдиний спосіб змусити Росію погодитись на таке перемир’я. За відсутності достатньої кількості інструментів для збиття реактивних «Шахедів» і балістики, ми взимку страждатимемо суттєво сильніше, ніж Росія».

За висновками Длігача, український бізнес змушений переходити у формат виживання.

«Замість того, щоб активно перебудовувати логістику та інвестувати у розподілене виробництво, багато хто очікує отримувати компенсації за знищене майно та після цього налаштований припиняти діяльність. Це абсолютно хибно та ризиковано і для самого бізнесу, і для економіки України. Наша пропозиція Міністерству економіки, уряду та бізнесу: концентруватися не на відшкодуванні збитків, а на інвестуванні у розподілену логістику, у нові виробництва», — каже він.

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І додає про наступне: «Росія, за нашою статистикою, зараз використовує більше у відсотковому значенні корейські ракети. Але при цьому збільшила виробництво власних „Іскандерів“. Це означає, що РФ може готуватись до європейських сценаріїв. Наприклад, ракетний удар по Польщі та країнах Балтії ми розглядаємо як більш імовірний, ніж сценарій танкових проривів. Задача Росії — посіяти хаос, змушуючи Європу зменшувати допомогу Україні, домовлятись про повернення РФ на європейські ринки».

Війна в Україні: чи призупинить її Росія

На це питання Андрій Длігач відповідає так: «Для самої Росії нічого не змінилося у тому, що б змушувало її зупиняти бойові дії. Навпаки: перемога «Альтернативи для Німеччини», проблеми Трампа на Близькому Сході, проблеми президента США на внутрішній арені — все це посилює зараз РФ та дає їй чітку стратегію перечікування. Тобто дочекатися виборів у Франції, Німеччині, розвалу західної коаліції підтримки України. Тому Росія буде продовжувати війну з різною інтенсивністю».

Але, на думку футуролога, єдине, що можливе — не буде одномоментної російської мобілізації у 500 тисяч.

«Це може бути розтягнуте у часі. Росії насправді зараз важливо дочекатися зменшення підтримки України, ніж у військовий спосіб забирати Донбас. РФ буде залишатись на своїх позиціях, буде брехати про те, що підставою для переговорів є вихід України з Донбасу. Ніякою підставою це не буде. Росія це використає тільки для посилення бойових дій. Припиняти терористичні обстріли української енергетики та логістики РФ не буде. Немає жодних підстав», — висловлює свою думку Длігач.

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Виснаження у війні: які варіанти можливі

За словами Длігача, Україна, на жаль, у цьому році продемонструвала, що будь-який розрахунок на закінчення війни призводить до суттєвого погіршення ситуації.

«Це — чергова надія бізнесу, яка не справджується, і настає розчарування. Це — недооцінка фінансових потреб, через що ми змушені терміново шукати додаткової підтримки. Ми не маємо права розраховувати на зупинку війни (найближчим часом - Ред.). Маємо виходити з негативних сценаріїв при плануванні. Але це не говорить про те, що Україна не має працювати для реалізації позитивного для нас сценарію», — каже він.

Пауза, після якої Росія може розпочати нову хвилю війни

Андрій Длігач неодноразово припускав, що Росія може піти на паузу у війні.

«Імовірність паузи залишається. Російська модель економіки 2021 року вичерпана, але РФ активно переходить до мобілізаційної економіки, до використання вкладів населення для фінансування війни. Відбувається значна емісія. Все це говорить про те, що Росія зберігає можливість фінансувати цю війну фактично за рахунок майбутніх періодів, за рахунок скорочення соцпрограм», — каже він.

Крім того, за його словами, у такій адміністративно-диктаторській країні це можливо.

«Пауза у війні може бути викликана виключно тим, що накопичений ефект санкцій не дозволить Росії технологізувати власні збройні сили тим темпом, який задає Україна. Але поки це — припущення, оскільки, наприклад, зараз ту перевагу, яку Україна отримала завдяки БПЛА, Росія нівелювала протягом останніх місяців. Росія наздогнала, використовуючи «Бандеролі», реактивні «Шахеди», модернізовані «Іскандери». Все це свідчить про те, що найближчим часом Росія точно не буде зацікавлена в паузі у війні. Ця ситуація, пауза, може настати, якщо посилиться допомога Україні і посилиться український тиск», — каже він.

На його переконання, дефіцит окремих товарів через ураження Росією українських складів точно буде. «Але системного — ні. Зараз ми бачимо, що задача — забезпечити базовий асортимент, який забезпечить можливість пережити цю зиму та осінь без особливих проблем. Те, що може не бути певних улюблених товарів — таке може бути».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Путіна видали нову заяву про припинення вогню. У Москві фактично підтвердили, що розглядають переговорний процес без зобов’язання припиняти бойові дії проти України.







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