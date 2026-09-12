У Путіна видали нову заяву про припинення вогню: Москва висунула цинічну умову

Сергій Лавров / © Associated Press

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Росія не збирається припиняти бойові дії проти України навіть у разі проведення переговорів щодо можливого мирного врегулювання.

Про це цинічно заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи перспективи подальших контактів між Москвою та Києвом, передає агентство «Интерфакс».

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За словами Лаврова, Росія нібито залишається відкритою до переговорів з Україною, однак не має наміру оголошувати припинення вогню на період таких контактів.

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«Ми як і раніше готові до переговорів, але на цей період переговорів „спеціальну військову операцію“ (так називають війну проти України в Кремлі, — ТСН.ua) зупинено не буде. Ми цей досвід уже пройшли і зробили для себе висновки», — заявив глава російського МЗС.

Таким чином, у Москві фактично підтвердили, що розглядають переговорний процес без зобов’язання припиняти бойові дії проти України. Війна, за логікою російської влади, може тривати паралельно з дипломатичними контактами.

Лавров знову кличе Зеленського до Москви

Окремо Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у США під час саміту G20.

Очільник МЗС РФ у властивій російському чиновнику зневажливій та далеко не дипломатичній манері фактично запропонував українському президенту самому приїхати до російської столиці.

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«Запрошення цьому персонажу було надіслано. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає», — нахабно сказав Лавров.

Таким чином, замість обговорення можливого нейтрального майданчика для переговорів представник держави-агресорки вкотре наполягає на Москві як місці потенційної зустрічі українського та російського лідерів.

Далі російський міністр перейшов до відверто цинічних оцінок на адресу Зеленського. Лавров заявив, що Москва нібито демонструє «добру волю», хоча президент України не скасував указу про заборону контактів із Путіним та його оточенням.

«І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій декрет про заборону контактів із Путіним та його командою», — заявив глава МЗС РФ.

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Водночас Лавров дозволив собі образливу репліку на адресу українського президента: «доброї волі нам не позичати, а йому, як я розумію, злих якостей».

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков у традиційній зухвалій манері відповів на заяву президента Володимира Зеленського про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у США.

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