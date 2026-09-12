Не лише аджика й кетчуп: топ-3 рецептів пікантних соусів до м’яса

М’ясо / © Associated Press

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Сезон домашніх закруток ще не закінчився, і у вересні саме час запастися смачними соусами до м’яса на зиму. Зараз багато помідорів, перцю, слив, яблук та інших овочів і фруктів, які ідеально підходять для домашніх соусів. Вони чудово доповнять запечене м’ясо, шашлик, котлети або птицю.

ТСН.ua підготував рецепти соусів до м’яса на зиму.

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Сливовий соус до м’яса

Найкраще смакуватиме до страв зі свинини, курятини, шашлику та запеченого м’яса.

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Інгредієнти:

1 кг слив без кісточок

100 г цукру

100 г цибулі

50 мл яблучного оцту

30 г часнику

1 гострий перець

1 ч. л. меленого коріандру

1 ч. л. солі

½ ч. л. чорного меленого перцю

Приготування:

Сливи помийте, видаліть кісточки. Цибулю, часник і гострий перець подрібніть. Усі інгредієнти покладіть до каструлі. Додайте цукор, сіль і спеції. Варіть на слабкому вогні приблизно 30–40 хв, доки сливи повністю не розм’якнуть. Після цього перебийте масу блендером до однорідності. Додайте оцет і проваріть ще 10–15 хв. Гарячий соус розлийте до стерилізованих банок і герметично закрийте.

Яблучно-цибулевий соус

Особливо добре смакуватиме зі свининою, качкою і запеченою куркою.

Інгредієнти:

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1 кг кисло-солодких яблук

400 г цибулі

100 г цукру

80 мл яблучного оцту

2 ст. л. зернистої гірчиці

1 ч. л. меленого імбиру

½ ч. л. кориці

1 ч. л. солі

100 мл води

Приготування:

Яблука очистьте і наріжте кубиками, цибулю — тонкими півкільцями. Перекладіть до каструлі. Додайте воду, цукор, сіль, імбир і корицю. Варіть на слабкому вогні 30–40 хв, періодично помішуючи. Коли яблука та цибуля стануть м’якими, додайте гірчицю й оцет. Перебийте блендером до гладкої консистенції, проваріть ще 5–7 хв. Гарячий соус розлийте до стерилізованих банок і герметично закрийте.

Грушево-гірчичний соус

Найкраще підходить до свинини, качки, курятини та сирної тарілки.

Інгредієнти:

1 кг стиглих груш

100 г цукру

100 мл яблучного оцту

100 г зернистої гірчиці

30 г меду

20 г свіжого імбиру

½ ч. л. кориці

1 ч. л. солі

Приготування:

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Груші очистьте від шкірки й серцевини, потім наріжте невеликими шматочками. Імбир натріть на дрібній тертці. Груші покладіть до каструлі. Додайте цукор, оцет, імбир, корицю та сіль. Варіть на слабкому вогні 30 хв, доки фрукти не стануть м’якими. Потім перебийте блендером до однорідності. Додайте гірчицю і мед. Перемішайте та проваріть ще 5–7 хв. Гарячий соус розкладіть до стерилізованих банок і герметично закрийте.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами домашнього кетчупу на зиму.

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