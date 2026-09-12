Не только аджика и кетчуп: топ-три рецептов пикантных соусов к мясу

Мясо / © Associated Press

Реклама

Сезон домашних заготовок еще не закончился, и в сентябре самое время запастись вкусными соусами к мясу на зиму. Сейчас много помидоров, перца, слив, яблок и других овощей и фруктов, которые идеально подходят для домашних соусов. Они отлично дополнят запеченное мясо, шашлык, котлеты или птицу.

ТСН.ua подготовил рецепты соусов к мясу на зиму.

Реклама

Сливовый соус к мясу

Вкуснее всего будет к блюдам из свинины, курятины, шашлыка и запеченного мяса.

Реклама

Ингредиенты:

1 кг слив без косточек

100 г сахара

100 г лука

50 мл яблочного уксуса

30 г чеснока

1 острый перец

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. соли

½ ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

Сливы помойте, удалите косточки. Лук, чеснок и острый перец измельчите. Все ингредиенты положите в кастрюлю. Добавьте сахар, соль и специи. Варите на слабом огне примерно 30–40 мин, пока сливы полностью не размякнут. После этого перебейте массу блендером до однородности. Добавьте уксус и проварите еще 10–15 мин. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.

Яблочно-луковый соус

Особенно вкусным будет со свининой, уткой и запеченной курицей.

Ингредиенты:

Реклама

1 кг кисло-сладких яблок

400 г лука

100 г сахара

80 мл яблочного уксуса

2 ст. л. зернистой горчицы

1 ч. л. молотого имбиря

½ ч. л. корицы

1 ч. л. соли

100 мл воды

Приготовление:

Яблоки очистите и нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами. Переложите в кастрюлю. Добавьте воду, сахар, соль, имбирь и корицу. Варите на слабом огне 30–40 мин, периодически помешивая. Когда яблоки и лук станут мягкими, добавьте горчицу и уксус. Перебейте блендером до гладкой консистенции, проварите еще 5–7 мин. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.

Грушево-горчичный соус

Лучше всего подходит к свинине, утке, курятине и сырной тарелке.

Ингредиенты:

1 кг спелых груш

100 г сахара

100 мл яблочного уксуса

100 г зернистой горчицы

30 г меда

20 г свежего имбиря

½ ч. л. корицы

1 ч. л. соли

Приготовление:

Реклама

Груши очистите от кожуры и сердцевины, а затем нарежте небольшими кусочками. Имбирь натрите на мелкой терке. Груши положите в кастрюлю. Добавьте сахар, уксус, имбирь, корицу и соль. Варите на слабом огне 30 мин, пока фрукты не станут мягкими. Затем перебейте блендером до однородности. Добавьте горчицу и мед. Перемешайте и проварите еще 5–7 мин. Горячий соус разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, раньше мы делились рецептами домашнего кетчупа на зиму.

Новости партнеров

Новости партнеров