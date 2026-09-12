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Не только аджика и кетчуп: топ-три рецептов пикантных соусов к мясу
Вместо обычной аджики или кетчупа к мясу можно приготовить несколько необычных соусов — кисло-сладких, острых, пряных и даже фруктовых.
Сезон домашних заготовок еще не закончился, и в сентябре самое время запастись вкусными соусами к мясу на зиму. Сейчас много помидоров, перца, слив, яблок и других овощей и фруктов, которые идеально подходят для домашних соусов. Они отлично дополнят запеченное мясо, шашлык, котлеты или птицу.
ТСН.ua подготовил рецепты соусов к мясу на зиму.
Сливовый соус к мясу
Вкуснее всего будет к блюдам из свинины, курятины, шашлыка и запеченного мяса.
Ингредиенты:
1 кг слив без косточек
100 г сахара
100 г лука
50 мл яблочного уксуса
30 г чеснока
1 острый перец
1 ч. л. молотого кориандра
1 ч. л. соли
½ ч. л. черного молотого перца
Приготовление:
Сливы помойте, удалите косточки. Лук, чеснок и острый перец измельчите. Все ингредиенты положите в кастрюлю.
Добавьте сахар, соль и специи. Варите на слабом огне примерно 30–40 мин, пока сливы полностью не размякнут.
После этого перебейте массу блендером до однородности. Добавьте уксус и проварите еще 10–15 мин.
Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.
Яблочно-луковый соус
Особенно вкусным будет со свининой, уткой и запеченной курицей.
Ингредиенты:
1 кг кисло-сладких яблок
400 г лука
100 г сахара
80 мл яблочного уксуса
2 ст. л. зернистой горчицы
1 ч. л. молотого имбиря
½ ч. л. корицы
1 ч. л. соли
100 мл воды
Приготовление:
Яблоки очистите и нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами. Переложите в кастрюлю.
Добавьте воду, сахар, соль, имбирь и корицу. Варите на слабом огне 30–40 мин, периодически помешивая.
Когда яблоки и лук станут мягкими, добавьте горчицу и уксус. Перебейте блендером до гладкой консистенции, проварите еще 5–7 мин.
Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.
Грушево-горчичный соус
Лучше всего подходит к свинине, утке, курятине и сырной тарелке.
Ингредиенты:
1 кг спелых груш
100 г сахара
100 мл яблочного уксуса
100 г зернистой горчицы
30 г меда
20 г свежего имбиря
½ ч. л. корицы
1 ч. л. соли
Приготовление:
Груши очистите от кожуры и сердцевины, а затем нарежте небольшими кусочками. Имбирь натрите на мелкой терке.
Груши положите в кастрюлю. Добавьте сахар, уксус, имбирь, корицу и соль. Варите на слабом огне 30 мин, пока фрукты не станут мягкими.
Затем перебейте блендером до однородности. Добавьте горчицу и мед. Перемешайте и проварите еще 5–7 мин.
Горячий соус разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Напомним, раньше мы делились рецептами домашнего кетчупа на зиму.