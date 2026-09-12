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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Не только аджика и кетчуп: топ-три рецептов пикантных соусов к мясу

Вместо обычной аджики или кетчупа к мясу можно приготовить несколько необычных соусов — кисло-сладких, острых, пряных и даже фруктовых.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мясо.

Мясо / © Associated Press

Сезон домашних заготовок еще не закончился, и в сентябре самое время запастись вкусными соусами к мясу на зиму. Сейчас много помидоров, перца, слив, яблок и других овощей и фруктов, которые идеально подходят для домашних соусов. Они отлично дополнят запеченное мясо, шашлык, котлеты или птицу.

ТСН.ua подготовил рецепты соусов к мясу на зиму.

Сливовый соус к мясу

Вкуснее всего будет к блюдам из свинины, курятины, шашлыка и запеченного мяса.

Ингредиенты:

  • 1 кг слив без косточек

  • 100 г сахара

  • 100 г лука

  • 50 мл яблочного уксуса

  • 30 г чеснока

  • 1 острый перец

  • 1 ч. л. молотого кориандра

  • 1 ч. л. соли

  • ½ ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

  1. Сливы помойте, удалите косточки. Лук, чеснок и острый перец измельчите. Все ингредиенты положите в кастрюлю.

  2. Добавьте сахар, соль и специи. Варите на слабом огне примерно 30–40 мин, пока сливы полностью не размякнут.

  3. После этого перебейте массу блендером до однородности. Добавьте уксус и проварите еще 10–15 мин.

  4. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.

Яблочно-луковый соус

Особенно вкусным будет со свининой, уткой и запеченной курицей.

Ингредиенты:

  • 1 кг кисло-сладких яблок

  • 400 г лука

  • 100 г сахара

  • 80 мл яблочного уксуса

  • 2 ст. л. зернистой горчицы

  • 1 ч. л. молотого имбиря

  • ½ ч. л. корицы

  • 1 ч. л. соли

  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Яблоки очистите и нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами. Переложите в кастрюлю.

  2. Добавьте воду, сахар, соль, имбирь и корицу. Варите на слабом огне 30–40 мин, периодически помешивая.

  3. Когда яблоки и лук станут мягкими, добавьте горчицу и уксус. Перебейте блендером до гладкой консистенции, проварите еще 5–7 мин.

  4. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.

Грушево-горчичный соус

Лучше всего подходит к свинине, утке, курятине и сырной тарелке.

Ингредиенты:

  • 1 кг спелых груш

  • 100 г сахара

  • 100 мл яблочного уксуса

  • 100 г зернистой горчицы

  • 30 г меда

  • 20 г свежего имбиря

  • ½ ч. л. корицы

  • 1 ч. л. соли

Приготовление:

  1. Груши очистите от кожуры и сердцевины, а затем нарежте небольшими кусочками. Имбирь натрите на мелкой терке.

  2. Груши положите в кастрюлю. Добавьте сахар, уксус, имбирь, корицу и соль. Варите на слабом огне 30 мин, пока фрукты не станут мягкими.

  3. Затем перебейте блендером до однородности. Добавьте горчицу и мед. Перемешайте и проварите еще 5–7 мин.

  4. Горячий соус разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, раньше мы делились рецептами домашнего кетчупа на зиму.

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