Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним: у Кремлі назвали умову

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі у традиційній зухвалій манері відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у США.

Про це висловився речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

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За його словами, якщо Зеленський «справді хоче зустрітися» з Путіним, то нібито може прилетіти до Москви. Пєсков цинічно заявив, що раніше господар Кремля уже «запрошував» президента України до Москви. Мовляв, ця пропозиція досі чинна.

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Своєю чергою, очільник МЗС Сергій Лавров пішов ще далі у цинізмі та додав, що запрошення Зеленського до Москви — «вже величезний жест доброї волі з боку РФ».

Водночас у Кремлі кажуть, мовляв, не знають, чи сам Путін вирушить до на саміт G20 у Маямі. Пєсков заявив, що рішення про участь російського диктатора наразі не ухвалене.

Заява Зеленського про зустріч з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у США. За словами українського лідера, він готовий приїхати до Маямі на саміт G20, запланований на грудень, якщо Путін також візьме участь у заході.

«Справа не в словах. Те, що я йому скажу, чи те, що він хоче сказати мені — це не має значення. Важливі результати», — заявив глава держави.

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